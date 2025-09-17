Davide Ancelotti indica problema do Botafogo após empate com Mirassol: ‘Desaparecemos’

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti analisou a queda de desempenho da equipe durante o empate por 3 a 3 com o Mirassol nesta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O Glorioso vencia por 3 a 0 no intervalo, mas cedeu a reação ao adversário. Em entrevista coletiva após a partida no Nilton Santos, o comandante alvinegro evitou se estender ao comentar o jogo, mas disse que a equipe "desapareceu" no segundo tempo.

— É difícil fazer uma análise agora, acho que não tem muita explicação. Precisamos de tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Mas a análise é fácil: é uma primeira etapa muito boa, onde jogamos o nosso melhor futebol, e uma segunda etapa onde desaparecemos — afirmou.

Davide destacou, ainda, o que acredita ser o problema do Botafogo. Perguntado por que o time oscila tanto, disse que a questão é a mentalidade e saber reagir

— Oscila, é verdade. Por que oscila tanto? É uma questão de mentalidade, que nas adversidades não sabemos reagir bem. Hoje não tivemos uma reação boa na primeira adversidade. No último jogo, contra o São Paulo, a gente jogou muito mal. Temos que melhorar isso. Agora temos só uma competição, temos continuidade de jogos. Seguramente, temos que ter a imagem da primeira etapa, procurar manter esse nível mais tempo e saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem. Esse time sabe defender bem, mas não pode perder a cabeça num momento de dificuldade. Então, eu acho que com esse problema que temos, não temos continuidade — explicou.

Outras respostas de Ancelotti após Botafogo x Mirassol

Barrera será mais utilizado?

— Quando voltar, vai treinar com o time. É um jogador do elenco que pode ajudar nas pontas, pode jogar na direita e na esquerda. Mas agora está com a seleção e durante o Mundial sub-20 não vai ficar com a gente. Mas, sim, é um jogador que vai ser utilizado quando voltar.

Três gols sofridos em 15 minutos

— Como eu falei, é difícil analisar agora, precisamos de tempo para analisar o que aconteceu. Seguramente aconteceu que relaxamos. Três gols em 17 minutos, se você está concentrado, não acontece. Então agora eu preciso de tempo para analisar o que aconteceu.

Fragilidade defensiva

— A bola parada é um aspecto que temos que melhorar, a bola parada defensiva, mas não só a bola parada escanteio, quanto falta lateral, por que no jogo de hoje e contra o Bragantino foram gols de falta lateral. É uma questão, a fase defensiva, de concentração. É verdade que nesse aspecto não temos a solidez que tivemos nos primeiros jogos, temos que trabalhar nisso. Um jogador fundamental nisso, que é o Barboza, teve problemas, e agora ele está voltando ao seu nível. Mas temos que seguir trabalhando e no momento da adversidade ser um time mais sólido, como hoje não aconteceu no segundo tempo.

Como motivar o torcedor

— Com resultados e não com palavras. Ganhar jogos e jogar bem. Não posso fazer outra coisa. Trabalhar para que o time jogue os 90 minutos como fez na primeira etapa. Jogando bem, o torcedor vai voltar a acreditar nesse time. Se jogar como na segunda etapa, posso compreender o torcedor.

Voltará a poupar?

— Posso dar mais continuidade ao time. Agora conheço bem o elenco. Mas, como sempre, cada jogo vou colocar o que acho melhor para ganhar. Se precisarmos mudar algumas posições, vamos fazer isso. Mas agora que temos essa competição vamos com continuidade.

Saída de Danilo e motivação do elenco

— Sim, Danilo sentiu um pouco um pequeno problema que teve desde o jogo contra o Vasco, que ele pediu a substituição no intervalo. O elenco tem que se motivar porque somos profissionais, porque ficar na Libertadores pelo elenco do próximo ano e na Copa do Brasil é fundamental. Não tem motivação maior que ficar na Libertadores. É um motivo para os jogadores, os jogadores sabem como se motivar por que são profissionais e jogam pelo Botafogo.

