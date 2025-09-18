Botafogo vira ‘chacota’ de rivais por motivo extra-campo

O Botafogo levou apenas 6.724 torcedores ao estádio Nilton Santos na partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado nesta quarta-feira (17), marcou o menor público do clube carioca na atual edição da Série A. No empate por 3x3, o público assumiu o posto de pior da temporada, superando os 7.800 espectadores que compareceram contra o Internacional.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, rivais debocharam do público presente no Nilton Santos, na última quinta-feira (18).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Este foi o 23º jogo do Botafogo como mandante no Nilton Santos em 2025, considerando todas as competições disputadas pelo clube alvinegro. O maior público do clube em 2025 ocorreu no confronto contra o Vasco pela Copa do Brasil, quando 40.649 torcedores compareceram ao Nilton Santos.

Público do Botafogo como mandante no Brasileirão

x Juventude - 10.030 torcedores

x São Paulo - 12.014 torcedores

x Fluminense - 12.943 torcedores

x Internacional - 7.800 torcedores

x Ceará - 22.800 torcedores

x Vitória - 19.733 torcedores

x Corinthians - 31.402 torcedores

x Palmeiras - 18.183 torcedores

x Bragantino - 13.165 torcedores

x Mirassol - 6.724 torcedores

Média: 15.479 torcedores

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti indica problema do Botafogo após empate com Mirassol

Nilton Santos vazio em Botafogo x Mirassol (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Em outras competições:

x Maricá (Campeonato Carioca): 9.627 torcedores

x Portuguesa (Campeonato Carioca): 3.798 torcedores

x Volta Redonda (Campeonato Carioca): 2.434 torcedores

x Bangu (Campeonato Carioca): 2.764 torcedores

x Fluminense (Campeonato Carioca): 7.549 torcedores

x Racing (Recopa): 30.975 torcedores

x Carabobo (Libertadores): 24.372 torcedores

x Capital (Copa do Brasil): 8.847 torcedores

x Estudiantes (Libertadores): 26.613 torcedores

x Universidad de Chile (Libertadores): 36.342 torcedores

x Bragantino (Copa do Brasil): 26.656 torcedores

x LDU (Libertadores): 37.131 torcedores

x Vasco (Copa do Brasil): 40.649 torcedores



