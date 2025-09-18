Botafogo vira ‘chacota’ de rivais por motivo extra-campo
Botafogo x Mirassol registra apenas 6.724 torcedores no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo levou apenas 6.724 torcedores ao estádio Nilton Santos na partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado nesta quarta-feira (17), marcou o menor público do clube carioca na atual edição da Série A. No empate por 3x3, o público assumiu o posto de pior da temporada, superando os 7.800 espectadores que compareceram contra o Internacional.
De luto pela mãe, Bernardinho chora durante jogo do Brasil no Mundial de vôlei
Fora de Campo
Após falecimento, Bernardinho e Bruninho prestam homenagens à matriarca
Fora de Campo
Jogadores de gigante europeu embarcam em avião somente de cueca; entenda
Fora de Campo
Nas redes sociais, rivais debocharam do público presente no Nilton Santos, na última quinta-feira (18).
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Este foi o 23º jogo do Botafogo como mandante no Nilton Santos em 2025, considerando todas as competições disputadas pelo clube alvinegro. O maior público do clube em 2025 ocorreu no confronto contra o Vasco pela Copa do Brasil, quando 40.649 torcedores compareceram ao Nilton Santos.
Público do Botafogo como mandante no Brasileirão
x Juventude - 10.030 torcedores
x São Paulo - 12.014 torcedores
x Fluminense - 12.943 torcedores
x Internacional - 7.800 torcedores
x Ceará - 22.800 torcedores
x Vitória - 19.733 torcedores
x Corinthians - 31.402 torcedores
x Palmeiras - 18.183 torcedores
x Bragantino - 13.165 torcedores
x Mirassol - 6.724 torcedores
Média: 15.479 torcedores
➡️ Davide Ancelotti indica problema do Botafogo após empate com Mirassol
Em outras competições:
x Maricá (Campeonato Carioca): 9.627 torcedores
x Portuguesa (Campeonato Carioca): 3.798 torcedores
x Volta Redonda (Campeonato Carioca): 2.434 torcedores
x Bangu (Campeonato Carioca): 2.764 torcedores
x Fluminense (Campeonato Carioca): 7.549 torcedores
x Racing (Recopa): 30.975 torcedores
x Carabobo (Libertadores): 24.372 torcedores
x Capital (Copa do Brasil): 8.847 torcedores
x Estudiantes (Libertadores): 26.613 torcedores
x Universidad de Chile (Libertadores): 36.342 torcedores
x Bragantino (Copa do Brasil): 26.656 torcedores
x LDU (Libertadores): 37.131 torcedores
x Vasco (Copa do Brasil): 40.649 torcedores
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias