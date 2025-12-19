menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Sem Memphis, Corinthians treina pênaltis de olho na final da Copa do Brasil

Timão encara o Vasco na final da Copa do Brasil

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
17:54
Corinthians Hugo Souza
imagem cameraCorinthians encara o Vasco na final da Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians seguiu com a preparação para a final da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (19), o elenco treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior promoveu uma atividade tática e os jogadores praticaram cobranças de pênaltis.

Corinthians chega com força máxima para final após mobilização do elenco

O Timão enfrenta o Vasco no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate, o campeão da Copa do Brasil será definido nos pênaltis, assim como ocorreu na classificação sobre o Cruzeiro, pela semifinal.

O treino foi dividido em três partes. No início, o elenco fez um trabalho de força na academia. Em campo, Dorival Júnior promoveu um exercício tático estratégico. A comissão técnica aproveitou para orientar os jogadores em diversas situações de jogo. No final, os atletas treinaram penalidades.

Dorival Júnior Corinthians
Dorival Júnior comandou treino no CT Dr. Joaquim Grava. Elenco viaja para o Rio de Janeiro neste sábado (20) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Fora

Segundo informações do 'ge', Memphis ficou fora por controle de carga. O atacante também não havia participado do treinamento da quinta-feira (18). O atacante sentiu dores no começo da semana e chegou a ficar dois dias no departamento médico.

Planejamento

O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado (20), no CT Dr. Joaquim Grava, e pouco depois, viaja para o Rio de Janeiro, local da final da Copa do Brasil. O Timão ficará hospedado na região da Barra, na capital fluminense.

Coritiba procura volante do Corinthians e aguarda fim da Copa do Brasil

Em São Paulo, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, convocou os torcedores para uma manifestação de apoio aos jogadores na porta do CT. A Fiel será minoria no Maracanã, mas os quatro mil ingressos disponíveis já estão esgotados.

