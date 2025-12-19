Sem Memphis, Corinthians treina pênaltis de olho na final da Copa do Brasil

O Corinthians seguiu com a preparação para a final da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (19), o elenco treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior promoveu uma atividade tática e os jogadores praticaram cobranças de pênaltis.

O Timão enfrenta o Vasco no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate, o campeão da Copa do Brasil será definido nos pênaltis, assim como ocorreu na classificação sobre o Cruzeiro, pela semifinal.

O treino foi dividido em três partes. No início, o elenco fez um trabalho de força na academia. Em campo, Dorival Júnior promoveu um exercício tático estratégico. A comissão técnica aproveitou para orientar os jogadores em diversas situações de jogo. No final, os atletas treinaram penalidades.

Dorival Júnior comandou treino no CT Dr. Joaquim Grava. Elenco viaja para o Rio de Janeiro neste sábado (20) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Fora

Segundo informações do 'ge', Memphis ficou fora por controle de carga. O atacante também não havia participado do treinamento da quinta-feira (18). O atacante sentiu dores no começo da semana e chegou a ficar dois dias no departamento médico.

Planejamento

O Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado (20), no CT Dr. Joaquim Grava, e pouco depois, viaja para o Rio de Janeiro, local da final da Copa do Brasil. O Timão ficará hospedado na região da Barra, na capital fluminense.

Em São Paulo, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, convocou os torcedores para uma manifestação de apoio aos jogadores na porta do CT. A Fiel será minoria no Maracanã, mas os quatro mil ingressos disponíveis já estão esgotados.