O elenco do Monaco enfrentou falhas no sistema de ar-condicionado da aeronave que os levaria à Bélgica nesta quinta-feira (18), horas antes da partida contra o Brugge pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Com o aumento da temperatura dentro do avião, alguns atletas retiraram suas camisas devido ao suor excessivo, enquanto outros permaneceram apenas de roupa íntima para suportar o calor.

continua após a publicidade

Jogadores do Monaco de cueca no avião (Foto: Reprodução)

O incidente ocorreu no aeroporto de Nice, na França, obrigando os jogadores a desembarcarem temporariamente enquanto o problema técnico era solucionado.

Não foram divulgadas informações sobre a duração do atraso ou possíveis impactos na programação da equipe para o jogo. Após a resolução do problema técnico, a delegação seguiu viagem para cumprir seu compromisso pela Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Monaco x Club Brugge - Liga dos Campeões

Monaco e Club Brugge se enfrentam às 13h45 (de Brasília), desta quinta-feira, no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

⭐Elenco estrelado:

O Monaco conta com Paul Pogba, que retorna aos gramados após quase dois anos afastado por punição de doping. O meio-campista, que utiliza a camisa número 8 no clube francês, tem contrato válido por dois anos, até 2027.

O clube também conta com Ansu Fati, atacante que chegou por empréstimo no início da temporada, buscando recuperar seu potencial após um histórico de lesões no Barcelona e durante período emprestado ao Brighton.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.