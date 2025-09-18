Botafogo vê pressão sufocar trabalho em queda brusca
Glorioso sofreu empate do Mirassol em casa após abrir 3 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo, ainda que em quinto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, afundou na crise ao ceder o empate ao Mirassol após abrir 3 a 0 no Nilton Santos. A situação pede urgência e um choque para que a equipe volte a entregar bons resultados.
➡️ Davide Ancelotti indica problema do Botafogo após empate com Mirassol
Confiança e comportamento da torcida refletem o visto em campo. A queda de rendimento é nítida em um time que, por tudo que passou recentemente, era para se acostumar com a vitória. O cenário atual mostra o oposto.
Falar sobre problemas no planejamento, constantes mudanças no elenco e falta de padrão tornou-se um discurso repetitivo. Jogo após jogo, tropeço após tropeço, as coisas vão ficando claras. Tempo já não há mais.
A preocupação já está na primeira prateleira dos olhares do Botafogo. Seria um baque enorme para o ambicioso projeto de John Textor ficar fora da próxima Copa do Brasil - o que acontecerá caso não termine na zona de classificação para a Libertadores de 2026.
➡️ Marlon Freitas defende companheiro e aponta razão de empate do Botafogo com Mirassol
Botafogo frágil em casa
O trabalho de Davide Ancelotti afastou o Estádio Nilton Santos do posto de 12º jogador do Glorioso. Desde sua chegada, foram seis jogos em cada e apenas uma vitória, sobre o Bragantino, por 4 a 1. A campanha como mandante no recorte recente não só tirou a equipe da luta pelo título como deu muita dor de cabeça, levantando dúvidas sobre o fim do ano.
Sem evolução apresentada, Davide Ancelotti balança no cargo pela primeira vez. Em sua primeira experiência como técnico, o profissional vê o entorno "pegar fogo".
Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias