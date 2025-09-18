Botafogo vê pressão sufocar trabalho em queda brusca

O Botafogo, ainda que em quinto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, afundou na crise ao ceder o empate ao Mirassol após abrir 3 a 0 no Nilton Santos. A situação pede urgência e um choque para que a equipe volte a entregar bons resultados.

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti indica problema do Botafogo após empate com Mirassol

Confiança e comportamento da torcida refletem o visto em campo. A queda de rendimento é nítida em um time que, por tudo que passou recentemente, era para se acostumar com a vitória. O cenário atual mostra o oposto.

Falar sobre problemas no planejamento, constantes mudanças no elenco e falta de padrão tornou-se um discurso repetitivo. Jogo após jogo, tropeço após tropeço, as coisas vão ficando claras. Tempo já não há mais.

continua após a publicidade

A preocupação já está na primeira prateleira dos olhares do Botafogo. Seria um baque enorme para o ambicioso projeto de John Textor ficar fora da próxima Copa do Brasil - o que acontecerá caso não termine na zona de classificação para a Libertadores de 2026.

➡️ Marlon Freitas defende companheiro e aponta razão de empate do Botafogo com Mirassol

Botafogo acumulou tropeço em casa no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo frágil em casa

O trabalho de Davide Ancelotti afastou o Estádio Nilton Santos do posto de 12º jogador do Glorioso. Desde sua chegada, foram seis jogos em cada e apenas uma vitória, sobre o Bragantino, por 4 a 1. A campanha como mandante no recorte recente não só tirou a equipe da luta pelo título como deu muita dor de cabeça, levantando dúvidas sobre o fim do ano.

continua após a publicidade

Sem evolução apresentada, Davide Ancelotti balança no cargo pela primeira vez. Em sua primeira experiência como técnico, o profissional vê o entorno "pegar fogo".

Com 36 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG. A equipe alvinegra chegará na rodada ocupando a 5ª colocação.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo