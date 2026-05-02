A CBF confirmou as datas e horários da 18ª e 19ª rodada do Brasileirão. As rodadas equivalem a última antes da paralisação para a Copa do Mundo (18ª), e a primeira após o término do torneio mundial (19ª). Para a preocupação de alguns atletas e comissões técnicas, haverão jogos do Campeonato Brasileiro que serão disputados no mesmo dia do penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes de embarcar rumo aos Estados Unidos.

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A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a 18ª rodada para o último final de semana de maio. O dia 31 de maio, que contará com grandes jogos, coincide com data que a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, no penúltimo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Maracanã (RJ).

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📆Cofrontos, datas e horários da 18ª rodada do Brasileirão

Sábado - 30/05

Flamengo x Coritiba -🏟️ Maracanã 🕙16:00

Athletico PR x Mirassol - 🏟️ Arena da Baixada 🕙16:00

Grêmio RS x Corinthians -🏟️ Arena do Grêmio 🕙17:30

Bahia x Botafogo -🏟️ Arena Fonte Nova 🕙17:30

Remo x São Paulo -🏟️ Baenão 🕙19:30

Santos x Vitória - 🏟️Vila Belmiro 🕙21:00

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Domingo - 31/05

Red Bull Bragantino x Internacional -🏟️ Cícero S. Marques 🕙11:00

Vasco da Gama x Atlético MG -🏟️ São Januário 🕙16:00

Palmeiras x Chapecoense -🏟️ Allianz Parque 🕙16:00

Cruzeiro x Fluminense -🏟️ Mineirão 🕙20:30

Cruzeiro x Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão no mesmo dia de amistoso da Seleção Brasileira (Foto: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE)

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Últimos compromissos da Seleção antes da Copa

Após o amistoso contra o Panamá, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti faz seu último amistoso no dia 6 de junho, dessa vez contra o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Poucos dias depois é dado o inícia da Copa do Mundo! A competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos em 16 cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.

A lista final dos convocados de Carlo Ancelotti será anunciada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro-RJ. ❗A cobertura completa do evento você acompanha aqui no Lance!

🟡Brasil x 🔵Panamá - 🏟️ Maracanã 🕙a definir

🟡Brasil x 🔴Egito - 🏟️ Estádio Huntington Bank Field 🕙a definir

