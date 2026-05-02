menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

CBF confirma rodada do Brasileirão no mesmo dia de amistoso da Seleção Brasileira

Confira os cofrontos, datas e horários da 18ª rodada do Brasileirão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
09:14
Hugo Souza está com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraHugo Souza defendendo a Seleção Brasileira em amistosos internacionais (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF confirmou as datas e horários da 18ª e 19ª rodada do Brasileirão. As rodadas equivalem a última antes da paralisação para a Copa do Mundo (18ª), e a primeira após o término do torneio mundial (19ª). Para a preocupação de alguns atletas e comissões técnicas, haverão jogos do Campeonato Brasileiro que serão disputados no mesmo dia do penúltimo amistoso da Seleção Brasileira antes de embarcar rumo aos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a 18ª rodada para o último final de semana de maio. O dia 31 de maio, que contará com grandes jogos, coincide com data que a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, no penúltimo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, no Maracanã (RJ).

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

📆Cofrontos, datas e horários da 18ª rodada do Brasileirão

Sábado - 30/05

Flamengo x Coritiba -🏟️ Maracanã 🕙16:00
Athletico PR x Mirassol - 🏟️ Arena da Baixada 🕙16:00
Grêmio RS x Corinthians -🏟️ Arena do Grêmio 🕙17:30
Bahia x Botafogo -🏟️ Arena Fonte Nova 🕙17:30
Remo x São Paulo -🏟️ Baenão 🕙19:30
Santos x Vitória - 🏟️Vila Belmiro 🕙21:00

continua após a publicidade

🎱 Simulador do Brasileirão 2026: projete os próximos jogos do seu time!

Domingo - 31/05

Red Bull Bragantino x Internacional -🏟️ Cícero S. Marques 🕙11:00
Vasco da Gama x Atlético MG -🏟️ São Januário 🕙16:00
Palmeiras x Chapecoense -🏟️ Allianz Parque 🕙16:00
Cruzeiro x Fluminense -🏟️ Mineirão 🕙20:30

Cruzeiro x Fluminense pela 33ª rodada do Brasileirão 2025.
Cruzeiro x Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão no mesmo dia de amistoso da Seleção Brasileira (Foto: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE)

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe as principais notícias do esporte

🎰 Aposte no Brasileirão 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Últimos compromissos da Seleção antes da Copa

Após o amistoso contra o Panamá, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti faz seu último amistoso no dia 6 de junho, dessa vez contra o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Poucos dias depois é dado o inícia da Copa do Mundo! A competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos em 16 cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.

A lista final dos convocados de Carlo Ancelotti será anunciada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro-RJ. ❗A cobertura completa do evento você acompanha aqui no Lance!

🟡Brasil x 🔵Panamá - 🏟️ Maracanã 🕙a definir
🟡Brasil x 🔴Egito - 🏟️ Estádio Huntington Bank Field 🕙a definir

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias