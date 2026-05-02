Palmeiras 4 x 0 Santos no Brasileirão 2019; passeio no Pacaembu
Aquela noite de 18 de maio de 2019 reservou um capítulo especial para a história do Clássico da Saudade. O palco não era o moderno Allianz Parque, que passava por reformas em seu gramado, mas sim o charmoso e tradicional Estádio do Pacaembu. O cenário trazia uma nostalgia que contrastava com a modernidade tática proposta pelos dois treinadores. De um lado, o pragmatismo vitorioso de Luiz Felipe Scolari; do outro, a intensidade quase suicida do Santos de Jorge Sampaoli. O que se viu, no entanto, foi um atropelo que poucos poderiam prever antes do apito inicial. O Lance! relembra Palmeiras 4 x 0 Santos no Brasileirão 2019.
O Palmeiras chegava para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro em um estado de graça defensivo e uma eficiência ofensiva invejável. O time de Felipão defendia uma invencibilidade que já incomodava os adversários, baseada em uma solidez que parecia impenetrável. O Santos, por sua vez, era o "queridinho" da crítica pela forma corajosa como encarava seus rivais, sempre buscando o ataque e a posse de bola. O Pacaembu, lotado por mais de 30 mil palmeirenses, estava pronto para ser a prova de fogo para ambas as filosofias.
O jogo começou e, em menos de seis minutos, a estratégia de Sampaoli já mostrava as primeiras fissuras. O Palmeiras, mestre nas jogadas de bola parada e na transição rápida, não precisou de muito tempo para entender que o Santos estava vulnerável. O gol precoce de Gustavo Gómez mudou completamente a dinâmica emocional do clássico. A partir dali, o Verdão passou a jogar no erro santista, explorando os espaços generosos deixados por um sistema defensivo que sofria para se encontrar diante da movimentação intensa de Dudu e Zé Rafael.
Dudu, inclusive, viveu uma daquelas noites em que parecia estar em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. O camisa 7 alviverde foi o maestro de uma orquestra que não desafinava. Ele não apenas ditava o ritmo das investidas, como também recuava para ajudar na marcação, provando por que era o coração daquela equipe. O Santos, atordoado, tentava manter sua identidade de troca de passes, mas esbarrava em um muro chamado Felipe Melo e Bruno Henrique, que ganhavam todas as disputas no meio-campo e iniciavam contra-ataques mortais.
Ao final dos 90 minutos, o placar de 4 a 0 foi um retrato fiel do que aconteceu no gramado. Foi uma aula de estratégia de Felipão, que soube anular as principais peças de Sampaoli e punir cada erro de posicionamento do Peixe. O Palmeiras saiu do Pacaembu não apenas com os três pontos, mas com a liderança isolada e a certeza de que aquele elenco estava pronto para brigar por tudo na temporada. Foi um passeio, um "baile" em preto e branco pintado de verde, que ficou gravado na memória do torcedor como uma das atuações mais perfeitas daquela era.
Um passeio tático no Pacaembu
O cronômetro marcava apenas 6 minutos quando o Palmeiras abriu a contagem. Em uma cobrança de escanteio milimétrica de Dudu, Gustavo Gómez se antecipou à marcação e cabeceou com firmeza para o fundo das redes. O gol foi o balde de água fria nos planos de Sampaoli, que viu sua equipe tentar reagir sem organização. O Santos até tinha a posse de bola, mas era uma posse inofensiva. Aos 18 minutos, o segundo golpe: Dudu, em mais uma jogada genial, arrancou pela direita e cruzou rasteiro para Deyverson, que desviou de primeira para ampliar. O Pacaembu vinha abaixo com a eficiência letal do ataque palmeirense.
Na segunda etapa, esperava-se um Santos mais agressivo, mas o que se viu foi a manutenção do domínio palmeirense. Aos 7 minutos (52' no total), Raphael Veiga recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga santista, enganou o goleiro Vanderlei e morreu no fundo do gol: 3 a 0. O clássico estava liquidado. Sampaoli tentou mudar o time com as entradas de Victor Ferraz e Jean Mota, mas o Palmeiras era soberano. Para fechar o caixão, aos 42 minutos do segundo tempo, Hyoran, que havia acabado de entrar, tabelou com rapidez e finalizou cruzado para decretar a goleada histórica e a festa completa da torcida alviverde.
Ficha técnica: Palmeiras 4 x 0 Santos no Brasileirão 2019
Data: 18/05/2019
Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)
Hora: 19h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro 2019 – 5ª rodada
Árbitro: Rafael Traci (SC)
Assistentes: Helton Nunes (SC) e Kléber Lúcio Gil (SC)
Público total: 32.501 pessoas (30.058 pagantes)
Renda: R$ 987.830,00
Gols: Gustavo Gómez (6'/1ºT), Deyverson (18'/1ºT), Raphael Veiga (7'/2ºT) e Hyoran (42'/2ºT).
Cartões Amarelos: Dudu, Felipe Melo (Palmeiras); Derlis González, Gustavo Henrique, Alison, Victor Ferraz (Santos).
PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Thiago Santos) e Raphael Veiga (Moisés); Zé Rafael (Hyoran), Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.
SANTOS: Vanderlei; Felipe Aguilar (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique; Alison, Diego Pituca, Jean Lucas (Jean Mota) e Felipe Jonatan (Cueva); Carlos Sánchez, Soteldo e Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.
