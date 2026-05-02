Ascensão x declínio: Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam em momentos opostos na temporada

Cruzeiro e Atlético duelam em um clássico marcado por momentos distintos na temporada. Enquanto a raposa vive uma fase de ascensão, com vitórias consecutivas e melhora no desempenho, o Galo atravessa um período de baixa, com derrotas expressivas e um futebol aquém do esperado. As equipes se enfrentam no próximo sábado (2), às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro e Atlético duelam em um clássico marcado por momentos distintos na temporada. Enquanto a Raposa vive uma fase de ascensão, com vitórias consecutivas e melhora no desempenho, o Galo atravessa um período de baixa, com derrotas expressivas e um futebol aquém do esperado. As equipes se enfrentam no próximo sábado (2), às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Cruzeiro pode concretizar virada de chave no clássico

O Cruzeiro fechou o mês de abril com aproveitamento de G4 do Campeonato Brasileiro e tenta, no clássico, fechar definitivamente uma virada de chave na temporada. Depois de um início turbulento no Brasileirão, apesar do título no Campeonato Mineiro, a Raposa pode alcançar as dez primeiras colocações na temporada pela primeira vez em 2026.

Artur Jorge fechou seu primeiro mês no comando do Cruzeiro com um ótimo desempenho. Em nove partidas, o comandante tem média de 2,11 pontos por partida, 70,37% de aproveitamento.

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Para efeito de comparação, com a média de aproveitamento do português, a Raposa estaria na terceira posição do Brasileirão (terceiro colocado, Fluminense tem 66%). Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o número sobe para 80%, o que colocaria a equipe na vice-liderança (Flamengo tem 72% na competição).

Com o desempenho em abril, o Cruzeiro cavou seu lugar para fora da zona de rebaixamento e chega para o clássico na 12ª posição, com 16 pontos. Na competição, a equipe comandada por Artur Jorge chega de três vitórias seguidas.

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Um dos grandes destaques da equipe treinada pelo português é a solidez defensiva. Apesar da média de um gol sofrido por jogo, em apenas quatro partidas os goleiros celestes foram exigidos mais de uma vez. Os arqueiros têm média de 1,56 defesa por jogo. Em nove partidas, os adversários da Raposa precisaram, em média, finalizar 10,8 vezes para marcar, mas acertar 2,56 chutes no alvo para balançar as redes.

Depois de lidar com alguns desfalques, Artur Jorge deve ter força máxima contra o Atlético-MG neste sábado. Há também a possibilidade de Otávio ser mantido no time titular, uma vez que tem alternado com Matheus Cunha nos últimos quatro jogos.

Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Atlético-MG atravessa maré turbulenta

O clássico chega para o Atlético em um dos momentos mais delicados da temporada, possivelmente o pior até aqui. Além do desempenho abaixo do esperado dentro de campo, o clube também enfrenta um ambiente conturbado fora das quatro linhas.

Ídolo da equipe, Hulk vive uma situação turbulenta com a diretoria, que já se arrasta há meses, e vive seus últimos momentos com a camisa do clube. Paralelamente, questões internas que não vieram a público parecem afetar o dia a dia na Cidade do Galo. Após uma vitória sobre o Ceará, o lateral Renan Lodi chegou a declarar que "não sabem o que acontece no dia a dia", sugerindo que há problemas nos bastidores.

O técnico Eduardo Domínguez também tem adotado um tom firme. Em suas entrevistas, fez cobranças diretas ao elenco, pedindo mais comprometimento, trabalho e menos individualismo, destacando a importância de cada jogador assumir suas responsabilidades.

Fora de campo, os acionistas da SAF vêm sendo alvo de críticas constantes por parte da torcida. Além da insatisfação com o desempenho da equipe, há cobrança por maior participação e posicionamento público dos dirigentes, cuja ausência tem ampliado o descontentamento.

Dentro de campo, o rendimento preocupa. Mesmo nas vitórias, o desempenho foi questionado. A equipe apresenta dificuldades na criação de jogadas, baixa eficiência nas finalizações e fragilidade defensiva, com erros recorrentes que comprometem os resultados.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético não vence há três rodadas, todas com derrotas. A mais recente foi especialmente dura: goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo, na Arena MRV. O time ocupa a 15ª colocação, com 14 pontos, mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Na Copa Sul-Americana, a campanha também é ruim. O Atlético venceu apenas uma partida e perdeu duas, ocupando a lanterna do grupo. As derrotas, inclusive, marcaram resultados negativos inéditos na história recente do clube, como reveses para equipes venezuelanas e peruanas.

Diante desse cenário, o momento exige atenção máxima. Uma vitória no clássico pode representar uma virada de chave na temporada, um "renascimento", como destacou Domínguez. Por outro lado, um novo resultado negativo tende a aumentar ainda mais a pressão e a turbulência ao longo do ano.

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Jogadores do Galo comemoram gol contra o Athletico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números de Cruzeiro e Atlético em 2026

Cruzeiro

Jogos: 28

Vitórias: 14

Derrotas: 9

Empates: 5

Gols marcados: 40

Gols sofridos: 33

Aproveitamento: 55,95%

Atlético-MG

Jogos: 28

Vitórias: 9

Derrotas: 10

Empates: 9

Gols marcados: 36

Gols sofridos: 34

Aproveitamento: 42,8%