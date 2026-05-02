O Campeonato Brasileiro de 2004 foi um dos mais disputados da era dos pontos corridos, e a 30ª rodada reservava um "Clássico da Saudade" com contornos de decisão. O Santos desembarcou no Pacaembu com uma ferida aberta: a goleada de 4 a 0 sofrida para o Palmeiras na Vila Belmiro, ainda no primeiro turno. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Peixe não buscava apenas os três pontos para colar na liderança, mas uma reparação histórica que servisse de combustível para a reta final da competição. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 2 Santos no Brasileirão 2004.

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Palmeiras 1 x 2 Santos no Brasileirão 2004

Do outro lado, o Palmeiras de Estevam Soares tentava encontrar o equilíbrio. Com nomes como Magrão e o jovem Diego Souza, o Alviverde apostava na força física e no apoio da torcida, que compareceu em bom número ao "Próprio Municipal". O jogo começou nervoso, com as duas equipes se estudando e o árbitro Rodrigo Martins Cintra distribuindo cartões amarelos para conter os ânimos, especialmente do lado palmeirense, que tentava travar o jogo técnico do adversário com faltas táticas.

O Santos, porém, tinha um "quadrado" de meio-campo e ataque que beirava a perfeição: Ricardinho ditava o ritmo, Elano infiltrava com inteligência, enquanto Robinho e Deivid infernizavam a defesa adversária com mobilidade. Apesar de um início equilibrado, o Peixe tomou as rédeas da partida no final da primeira etapa. A estratégia de Luxemburgo de explorar as diagonais de Deivid e a visão de jogo de Elano começou a desmantelar o sistema defensivo montado por Estevam Soares.

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A vitória santista foi construída em um intervalo de cinco minutos que silenciou o Pacaembu. Mesmo com a expulsão de Zé Elias — um revés que poderia ter mudado o destino do jogo — o Santos não se acovardou. A maturidade daquele elenco foi colocada à prova, e a resposta veio em forma de gols. O Palmeiras, confuso com a desvantagem súbita, não conseguiu reagir a tempo, esbarrando na segurança do goleiro Mauro e na organização tática de um Santos que jogava como quem sabia que o troféu de campeão era apenas questão de tempo.

Aquele 2 a 1 no placar final foi econômico diante do que o Santos produziu, mas suficiente para incendiar a briga pelo título. O Peixe saiu de campo com a alma lavada e o vice-campeonato provisório, enquanto o Palmeiras amargava a consciência de que, contra o talento refinado daquela geração santista, a raça nem sempre era o bastante. Foi uma tarde de gala para Elano e Deivid, os nomes que garantiram que a revanche santista fosse escrita com a tinta dos campeões.

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Cinco minutos de fúria santista

O jogo caminhava para um intervalo sem gols até que, aos 40 minutos, o talento individual rompeu o bloqueio. Deivid recebeu na intermediária e, com a confiança de quem vivia uma fase iluminada, soltou uma bomba de fora da área. A bola entrou com precisão, vencendo o goleiro Sérgio e abrindo o placar. O Palmeiras ainda tentava se reorganizar quando, aos 45, o golpe de misericórdia da primeira etapa: Elano, o melhor em campo, aproveitou uma assistência primorosa para ampliar, castigando a hesitação da zaga alviverde.

No segundo tempo, o Santos administrou a vantagem com a inteligência típica dos times de Luxemburgo. Mesmo com um homem a menos após o vermelho de Zé Elias, o Peixe seguiu criando chances e poderia ter ampliado o marcador se Robinho estivesse em uma tarde mais inspirada nas finalizações. O Palmeiras só conseguiu reagir nos minutos finais. Aos 37 da segunda etapa (82'), Osmar aproveitou uma sobra para descontar e colocar fogo nos minutos derradeiros. Contudo, a reação parou por ali. O Santos fechou a casinha e garantiu um triunfo fundamental para a conquista do título que viria meses depois.

Ficha técnica: Palmeiras 1 x 2 Santos no Brasileirão 2004

Data: 12/09/2004 (Domingo)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Hora: 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro 2004 – 30ª rodada

Árbitro: Rodrigo Martins Cintra (SP)

Público: 19.109 pagantes

Renda: R$ 248.031,00

Gols: Deivid (40'/1ºT), Elano (45'/1ºT); Osmar (37'/2ºT).

Cartões Amarelos: Nen, Baiano, Gabriel, Diego Souza e Osmar (Palmeiras); André Luis (Santos). Cartão Vermelho: Zé Elias (Santos).

PALMEIRAS: Sérgio; Baiano (Adãozinho), Gabriel, Nen e Lúcio; Marcinho, Correa (Julio Cesar), Magrão, Diego Souza e Elson (Ricardinho); Osmar. Técnico: Estevam Soares.

SANTOS: Mauro; Bóvio (Lelo), Domingos, André Luiz e Léo; Fabinho, Zé Elias, Ricardinho e Elano; Deivid (Basílio) e Robinho (Avalos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.