O Lance! pediu ao Chat GPT um palpite para cada jogo da 14ª rodada do Brasileirão, que começa neste sábado (2) e acaba neste domingo (3), começando com Botafogo x Remo e terminando com Mirassol x Corinthians.

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Veja quais são os jogos da rodada do Brasileirão e quais os palpites da plataforma de inteligência artificial consultada pelo Lance!:

Taça do Brasileirão, objeto de desejo dos maiores clubes do país (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Botafogo x Remo - 2 a 0

Fogão vence sem dificuldades.

EC Vitória x Coritiba - 1 a 1

Vitória sai na frente, mas acaba levando o empate na reta final da partida.

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Palmeiras x Santos - 2 a 1

Santos marca primeiro, mas a equipe do Palmeiras conquista a virada e a vitória.

Athletico-PR x Grêmio - 1 a 1

Athletico-PR marca, mas leva empate no segundo tempo.

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Cruzeiro x Atlético-MG - 2 a 1

Cruzeiro sai perdendo, mas consegue a virada ainda no primeiro tempo.

São Paulo x Bahia - 2 a 0

Tricolor Paulista vence sem sustos.

Flamengo x Vasco da Gama - 2 a 1

Flamengo vence, mas leva um gol no final do jogo.

Chapecoense x Bragantino - 0 a 2

Bragantino conquista grande vitória fora de casa jogando melhor que a Chapecoense.

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Internacional x Fluminense - 1 a 1

Times fazem jogo parelho e empatam com dois gols no segundo tempo. Inter sai na frente, mas Flu empata.

Mirassol x Corinthians - 1 a 2

Mirassol abre o placar, mas o Corinthians busca a virada.