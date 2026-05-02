IA da Rodada #14: ferramenta projeta jogos do Brasileirão no fim de semana
Lance! pediu a opinião do Chat GPT
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O Lance! pediu ao Chat GPT um palpite para cada jogo da 14ª rodada do Brasileirão, que começa neste sábado (2) e acaba neste domingo (3), começando com Botafogo x Remo e terminando com Mirassol x Corinthians.
Vitória x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
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Botafogo x Remo: onde assistir e prováveis escalações pelo Brasileirão
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Lesionados e suspensos da 14ª rodada do Brasileirão
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Veja quais são os jogos da rodada do Brasileirão e quais os palpites da plataforma de inteligência artificial consultada pelo Lance!:
- Botafogo x Remo - 2 a 0
Fogão vence sem dificuldades.
- EC Vitória x Coritiba - 1 a 1
Vitória sai na frente, mas acaba levando o empate na reta final da partida.
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- Palmeiras x Santos - 2 a 1
Santos marca primeiro, mas a equipe do Palmeiras conquista a virada e a vitória.
- Athletico-PR x Grêmio - 1 a 1
Athletico-PR marca, mas leva empate no segundo tempo.
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- Cruzeiro x Atlético-MG - 2 a 1
Cruzeiro sai perdendo, mas consegue a virada ainda no primeiro tempo.
- São Paulo x Bahia - 2 a 0
Tricolor Paulista vence sem sustos.
- Flamengo x Vasco da Gama - 2 a 1
Flamengo vence, mas leva um gol no final do jogo.
- Chapecoense x Bragantino - 0 a 2
Bragantino conquista grande vitória fora de casa jogando melhor que a Chapecoense.
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- Internacional x Fluminense - 1 a 1
Times fazem jogo parelho e empatam com dois gols no segundo tempo. Inter sai na frente, mas Flu empata.
- Mirassol x Corinthians - 1 a 2
Mirassol abre o placar, mas o Corinthians busca a virada.
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