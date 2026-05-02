Gabriel Xavier, que entrou como reserva, marcou o gol da virada logo no início do segundo tempo.

Há clássicos que valem mais do que três pontos. O confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro no dia 6 de junho de 2015, no Estádio Independência, era um desses jogos carregados de história, pressão e significado. O Cruzeiro chegava ao Horto com um peso imenso sobre os ombros: onze clássicos sem vencer o Atlético-MG. Uma sequência dolorosa que havia se tornado um fantasma para a torcida celeste — e que naquele sábado à tarde seria finalmente exorcizado. O Lance! relembra Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2015.

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O Campeonato Brasileiro de 2015 estava em sua fase inicial quando as duas equipes mais tradicionais de Minas Gerais se encontraram no Independência. O Atlético-MG de Levir Culpi tinha em Luan sua grande referência ofensiva, enquanto o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo apostava em um coletivo bem organizado, com nomes experientes como Fábio no gol, Willian no ataque e Leandro Damião como referência. Era um duelo entre duas filosofias diferentes, dois treinadores experientes e uma rivalidade que nunca precisa de contexto para ser intensa.

O jogo começou da pior forma possível para os celestes. Aos 13 minutos, Luan abriu o placar para o Atlético-MG e colocou mais lenha na fogueira de um tabu que já pesava mais do que o suficiente. O gol atleticano parecia confirmar o roteiro de sempre — e gerou apreensão entre os torcedores do Cruzeiro, acostumados a sofrer nesse confronto específico há muito tempo.

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Mas o Cruzeiro desta vez não se dobrou. A equipe celeste respondeu com personalidade, reorganizou o jogo e foi buscar o empate antes do intervalo. O gol, que veio nos acréscimos do primeiro tempo, saiu de forma curiosa — um gol contra de Jemerson — mas teve o mesmo valor de qualquer outro: colocou o Cruzeiro de volta na partida e deu um novo fôlego à equipe de Luxemburgo para os 45 minutos finais.

O segundo tempo foi avassalador. Em menos de um minuto de jogo, o Cruzeiro já havia virado a partida — e o domínio celeste a partir dali foi total. O que se viu no Horto nas últimas etapas da partida foi uma demonstração de competência, intensidade e vontade que ficou registrada como um dos momentos mais marcantes do clássico mineiro nos últimos anos. O tabu de 11 jogos sem vencer havia acabado — e de forma convincente.

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Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2015: os gols da partida

A história do jogo começou com um gol atleticano. Aos 13 minutos, Luan aproveitou uma jogada pelo lado e finalizou para abrir o placar para o Galo no Independência. O camisa 27, um dos mais talentosos jogadores do futebol brasileiro naquele período, deu ao Atlético a vantagem que parecia encaminhar mais uma vitória no clássico.

O Cruzeiro, no entanto, buscou o empate ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, aos 45+2', um gol contra de Jemerson igualou o marcador em 1 a 1. A bola entrou de forma infeliz para o zagueiro atleticano, mas o resultado foi o mesmo: o Cruzeiro saía para o intervalo vivo, embalado e com moral para buscar a virada.

O segundo tempo mal havia começado quando o placar foi invertido. Aos 46 minutos — praticamente no primeiro lance da etapa final —, Gabriel Xavier, que havia entrado como reserva, apareceu para marcar o gol da virada e colocar o Cruzeiro em vantagem pela primeira vez. O gol do jovem atacante foi um dos momentos mais celebrados da tarde, um golpe psicológico devastador sobre o Atlético-MG.

O quarto e último gol saiu aos 72 minutos com Marquinhos, que ampliou para 3 a 1 e liquidou de vez qualquer possibilidade de reação atleticana. Com a vantagem de dois gols, o Cruzeiro administrou o restante da partida com tranquilidade e confirmou a vitória histórica — encerrando, de uma vez por todas, a sequência de 11 clássicos sem vencer o rival.

O fim do tabu: o que significou a vitória da Raposa no Horto

Onze jogos. Esse era o número de partidas sem vitória que o Cruzeiro acumulava contra o Atlético-MG antes daquele sábado de junho de 2015. Uma sequência longa o suficiente para se tornar um assunto recorrente na imprensa esportiva mineira — e uma fonte de angústia para o torcedor celeste cada vez que os dois clubes se encontravam.

Encerrar esse tabu com uma virada, no estádio do rival, com gols marcados em sequência avassaladora, foi algo que extrapolou o resultado em si. Foi uma afirmação de caráter, de garra e de qualidade técnica. O Cruzeiro de Luxemburgo mostrou que não se intimidava com o peso da história negativa e que tinha jogadores capazes de decidir quando a pressão era máxima.

Gabriel Xavier, que entrou como reserva e marcou o gol da virada logo no início do segundo tempo, se tornou um dos símbolos daquela tarde. Marquinhos, com o quarto gol, confirmou que a vitória não seria contestada. E Fábio, no gol, garantiu que a defesa celeste não deixaria brechas para uma reação atleticana. Foi um trabalho coletivo — mas com momentos individuais que ficarão na memória por muito tempo.

Levir Culpi x Vanderlei Luxemburgo: o duelo dos treinadores

O confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro em 2015 também foi um duelo interessante entre dois dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro. Levir Culpi, no comando do Galo, e Vanderlei Luxemburgo, à frente da Raposa, representavam duas gerações e duas filosofias de trabalho distintas, mas com uma característica em comum: ambos conheciam o futebol brasileiro como poucos.

Luxemburgo, em especial, sabia o peso daquele clássico. O treinador mais vitorioso da história do Brasileirão entendia que uma vitória no Horto, encerrando um tabu histórico, teria um valor simbólico enorme para o grupo e para a torcida. Sua leitura tática no segundo tempo — incluindo a entrada de Gabriel Xavier, que decidiu a partida — foi fundamental para o desfecho positivo.

O resultado foi uma vitória para a estratégia de Luxemburgo naquela tarde. O Cruzeiro saiu do Independência com três pontos, com o tabu quebrado e com a moral elevada para seguir a campanha no Brasileirão 2015.

O Independência e a intensidade do clássico mineiro

O Estádio Raimundo Sampaio — o Independência, carinhosamente chamado de Horto pela torcida atleticana — é um dos palcos mais tradicionais do futebol mineiro. Com capacidade menor do que o Mineirão, o estádio compensa em atmosfera: a proximidade das arquibancadas com o campo cria uma pressão que poucos visitantes conseguem ignorar.

Para o Cruzeiro, vencer no Horto sempre foi um feito especial. A torcida atleticana, mesmo em menor número do que em jogos no Mineirão, cria um ambiente hostil e barulhento que pode pesar sobre os adversários. Por isso, a vitória celeste naquele junho de 2015 teve um sabor ainda mais especial — não apenas pelo tabu encerrado, mas pelo cenário em que a conquista aconteceu.

O clássico mineiro é um dos confrontos mais intensos e tradicionais do futebol brasileiro. Atlético-MG e Cruzeiro acumulam décadas de história, com partidas que deixaram marcas profundas em ambas as torcidas. A virada de 3 a 1 no Brasileirão 2015 é mais um capítulo dessa rivalidade rica — um que o torcedor celeste guarda com muito carinho e o atleticano prefere esquecer.

Ficha técnica - Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2015

Competição: Campeonato Brasileiro 2015

Local: Estádio Raimundo Sampaio (Independência), Belo Horizonte, MG

Data: 6 de junho de 2015 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols: Luan (13') (Atlético-MG); Jemerson (45+2' gc), Gabriel Xavier (46') e Marquinhos (72') (Cruzeiro)

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Giovanni Augusto (Maicosuel), Jesús Dátolo (Guilherme) e Luan; Lucas Pratto e Carlos Júnior (Sherman Cárdenas). Técnico: Levir Culpi

CRUZEIRO: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Pará; Charles, Willians, Alisson (Gabriel Xavier) e Marquinhos; Willian e Leandro Damião (Joel Tagueu). Técnico: Vanderlei Luxemburgo