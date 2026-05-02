São Paulo reduz pela metade os gastos com reforços em 2025

São Paulo praticamente cortou pela metade os gastos com reforços em 2025. De acordo com o balanço financeiro, o clube destinou R$ 55,9 milhões ao departamento de futebol no período, valor bem inferior aos R$ 110 milhões investidos no ano anterior. Os valores foram detalhados no balanço referente a 2025.

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A política de mercado adotada pela diretoria priorizou oportunidades de baixo custo, com foco em atletas livres, empréstimos e redução da folha salarial. A estratégia, inclusive, segue sendo aplicada também nesta temporada.

Ao mesmo tempo em que diminuiu despesas com contratações, o Tricolor ampliou a receita com vendas de jogadores. O clube arrecadou R$ 283 milhões com negociações de direitos econômicos em 2025, número bastante superior aos R$ 93 milhões registrados em 2024.

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Tapia foi uma das negociações do último ano (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Relembre os reforços que o São Paulo trouxe ano passado

Oscar

Enzo Díaz

Cédric Soares

Wendell

Juan Dinenno

Gonzalo Tapia

Rafael Tóloi

Mailton

Emiliano Rigoni

Entenda detalhes do balanço do São Paulo

A receita operacional total do São Paulo saltou para R$ 1,073 bilhão em 2025, contra R$ 727,5 milhões no ano anterior. O principal motor desse crescimento foi o futebol, especialmente com R$ 283,7 milhões obtidos em vendas de atletas, R$ 245 milhões em direitos de TV e premiações, além de R$ 121,3 milhões em publicidade e patrocínios.

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As despesas operacionais seguiram em patamar elevado, somando R$ 1,016 bilhão, praticamente estáveis em relação a 2024. Já a dívida patrimonial, representada pelo passivo a descoberto, caiu de R$ 595,7 milhões para R$ 536,2 milhões, uma melhora de cerca de R$ 59 milhões.

O clube encerrou o ano com R$ 23,9 milhões em caixa e equivalentes, valor semelhante ao registrado anteriormente, enquanto as contas a receber cresceram de forma expressiva e ultrapassaram R$ 1,4 bilhão entre curto e longo prazo, indicando receitas futuras contratadas.

Os empréstimos bancários, por sua vez, totalizavam cerca de R$ 277,6 milhões. Em resumo, o São Paulo apresentou avanço relevante em 2025, com aumento de receitas e redução do rombo patrimonial, embora ainda mantenha passivo elevado e dependência de receitas extraordinárias, principalmente com negociações de jogadores.

Balanço foi reprovado pelo Conselho; entenda o porquê

O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço orçamentário da temporada 2025, o último da gestão Casares.

Um dos pontos abordados foi a ressalva no balanço relacionada a cerca de R$ 11 milhões em saques. De acordo com a auditoria, não foi possível rastrear a totalidade desses valores, o que motivou a observação no documento. Parte desse montante, estimada em aproximadamente R$ 7 milhões, sem a apresentação dos devidos comprovantes.

Representantes do Conselho Fiscal apresentaram informações sobre auditorias realizadas em três cartões, vinculados a Julio Casares, Belmonte e Serginho. Segundo o relato, não foram encontradas irregularidades nos cartões de Belmonte e Serginho.

Já no caso de Casares, foram identificados cerca de R$ 500 mil em gastos pessoais, posteriormente reembolsados. Não houve detalhamento sobre eventuais critérios ou correções aplicadas nesse ressarcimento.