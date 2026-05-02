O Galo saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada nos acréscimos do primeiro tempo.

Fred marcou dois gols e foi o grande destaque da partida, ajudando a garantir a virada.

Há partidas que condensam tudo o que um clássico pode oferecer em menos de 90 minutos. O confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro no dia 2 de julho de 2017, no Estádio Independência, foi exatamente isso: emoção do primeiro ao último minuto, uma virada dramática, um herói improvável e um resultado que ficou tatuado na memória da torcida atleticana. O Galo saiu atrás, virou ainda no primeiro tempo e confirmou a vitória por 3 a 1 com dois gols de Fred — um dos jogadores mais identificados com o clube na história recente. O Lance! relembra Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2017.

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O Brasileirão de 2017 estava na 11ª rodada quando as duas equipes mineiras se encontraram no Horto. O Atlético-MG de Roger Machado vinha tentando se firmar na competição, enquanto o Cruzeiro de Mano Menezes chegava ao clássico como um adversário qualificado, com jogadores experientes em todas as linhas. Era uma partida equilibrada no papel — mas que, no campo, tomou um rumo bem diferente do esperado para o lado cruzeirense.

O começo da partida foi um choque para a torcida atleticana. Com apenas 6 minutos de jogo, Thiago Neves abriu o placar para o Cruzeiro e jogou o estádio em silêncio. O meia celeste, um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro daquele período, aproveitou um espaço na defesa do Galo e finalizou com precisão para colocar o Cruzeiro na frente. Parecia que o roteiro favorecia os visitantes.

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Mas o Atlético-MG não se abateu. Com a torcida empurrando e a equipe reorganizada, o Galo foi crescendo na partida e encontrou o caminho da virada nos minutos finais do primeiro tempo — de forma espetacular. Cazares empatou aos 45+3 e, dois minutos depois, Fred virou para o Atlético em uma sequência que deixou o Independência em erupção. Ir para o intervalo em vantagem, depois de ter saído atrás, foi um golpe psicológico decisivo.

No segundo tempo, Fred tratou de selar a vitória. Aos 79 minutos, o centroavante marcou seu segundo gol na partida e encerrou qualquer esperança de reação cruzeirense. A vitória por 3 a 1 foi comemorada com intensidade — tanto pelos jogadores quanto pela torcida presente no Horto. Um clássico que começou com susto e terminou em festa atleticana.

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Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2017: os gols da partida

O primeiro gol da partida saiu cedo demais para o gosto atleticano. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Thiago Neves aproveitou um espaço na defesa do Galo e abriu o placar para o Cruzeiro. O meia celeste mostrou sua qualidade técnica na finalização e colocou os visitantes em vantagem em um momento que parecia embaralhar os planos de Roger Machado.

A reação atleticana veio nos acréscimos do primeiro tempo e foi avassaladora. Aos 45+3 minutos, Cazares empatou a partida em uma jogada de qualidade que levantou o Independência. O meia equatoriano, um dos mais criativos do elenco do Galo, mostrou seu faro de gol no momento mais importante — e devolveu a esperança à torcida atleticana.

Dois minutos depois, aos 45+5, Fred colocou o Atlético-MG na frente pela primeira vez na partida. O centroavante, ídolo da torcida alvinegra, apareceu na posição certa para virar o placar e transformar os acréscimos do primeiro tempo em um momento histórico para o clube. O gol foi celebrado com uma intensidade raramente vista em clássicos — porque ele chegou da forma mais dramática possível.

No segundo tempo, Fred voltou a decidir. Aos 79 minutos, o camisa 9 marcou seu segundo gol na partida e ampliou o placar para 3 a 1, sepultando de vez as esperanças cruzeirenses. Com dois gols e uma atuação decisiva, Fred foi, sem dúvida, o grande nome do clássico mineiro de 2017 no Independência.

Fred e o Galo: uma história de gols decisivos

Fred e o Atlético-MG formaram uma das parcerias mais produtivas do futebol mineiro nos anos 2010. O centroavante, conhecido por sua capacidade de aparecer nos momentos decisivos dentro da área, construiu uma relação especial com a torcida alvinegra ao longo dos anos em que defendeu o clube. E o clássico de 2017 foi mais um capítulo dessa história.

Marcar dois gols em um clássico contra o maior rival, depois de o time ter saído atrás no placar, é o tipo de feito que transforma jogadores em ídolos eternos. Fred fez exatamente isso no Independência naquele domingo de julho — e a torcida atleticana jamais esqueceu. O centroavante reuniu tudo que faz de um atacante um herói: presença na área, frieza na finalização e entrega nos momentos de maior pressão.

Para além dos números, Fred representava algo simbólico para o Atlético-MG: a crença de que, independentemente do placar, o time poderia virar. Sua presença dentro de campo dava confiança ao grupo e à torcida. E naquele clássico de 2017, essa confiança se materializou da forma mais bonita possível.

Roger Machado e Mano Menezes: dois técnicos experientes no clássico mineiro

O duelo de 2017 também foi interessante do ponto de vista dos treinadores. Roger Machado, no comando do Atlético-MG, tinha a missão de fazer o Galo reagir após sair atrás no placar — e sua leitura tática nos minutos finais do primeiro tempo foi fundamental. As substituições e os ajustes posicionais permitiram que o Atlético encontrasse os espaços necessários para a virada.

Mano Menezes, à frente do Cruzeiro, viu o jogo escapar de suas mãos de forma dramática. O Cruzeiro tinha o controle até os 45 minutos e dois gols nos acréscimos mudaram completamente o panorama da partida. A reação celeste no segundo tempo com as entradas de Sassá, Elber e Ábila não foi suficiente para mudar o resultado — e o Galo confirmou a vitória com o segundo gol de Fred.

O resultado foi mais um capítulo de um rivalidade que nunca decepciona. Cada clássico mineiro tem sua própria história — e o de 2017 ficará lembrado pela virada nos acréscimos, pela explosão do Independência e, acima de tudo, pelo nome que apareceu duas vezes no placar: Fred.

O clássico mineiro no Brasileirão: uma rivalidade que define temporadas

Atlético-MG e Cruzeiro disputam um dos clássicos mais apaixonantes do futebol brasileiro. A rivalidade entre os dois maiores clubes de Minas Gerais tem décadas de história acumulada — com confrontos que já decidiram títulos, rebaixamentos e campanhas inteiras no Brasileirão.

O Independência, como já demonstrou em outras ocasiões, é um palco que amplifica a intensidade do confronto. Com capacidade menor do que o Mineirão, o estádio cria uma atmosfera íntima e barulhenta que pressiona visitantes e exige muito dos donos da casa. Em 2017, o Galo soube aproveitar esse ambiente para reagir quando mais precisava.

A vitória atleticana por 3 a 1, com virada dramática e dois gols de Fred, ficou como um dos momentos mais celebrados do clássico mineiro na última década. Dois anos antes, em 2015, havia sido o Cruzeiro a protagonizar uma virada no mesmo estádio — vencendo por 3 a 1 e encerrando um tabu de 11 jogos sem vitória. O Atletico respondeu em 2017 com a mesma moeda: garra, virada e festa no Horto.

Ficha técnica - Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2017

Competição: Campeonato Brasileiro 2017, 11ª rodada

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte, MG

Data: 2 de julho de 2017 (domingo)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (CBF/RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Júnior (CBF/RS)}

Gols: Thiago Neves (6'/1ºT) (Cruzeiro); Cazares (45+3'/1ºT), Fred (45+5'/1ºT e 79'/2ºT) (Atlético-MG) Cartões amarelos: Fábio Santos, Robinho e Roger Bernardo (Atlético-MG); Caicedo, Ariel Cabral, Rafael Sóbis e Ábila (Cruzeiro)

Público: 17.251 pagantes

Renda: R$ 569.140,00

ATLÉTICO-MG: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva (Bremer), Gabriel e Fábio Santos; Yago (Adilson), Roger Bernardo, Elias e Cazares; Robinho e Fred (Rafael Moura). Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Caicedo, Léo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho (Elber) e Thiago Neves; Alisson (Sassá) e Rafael Sóbis (Ábila). Técnico: Mano Menezes