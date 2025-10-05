A CBF decidiu afastar os árbitros principais e de vídeo envolvidos nas partidas entre São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio. Os jogos da 27° rodada do Campeonato Brasileiro foram marcados por muitas polêmicas e reclamações das equipes.

O comunicado foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol no final da noite deste domingo (5). Em Bragantino x Grêmio, o árbitro principal era Lucas Casagrande, e o comandante do VAR foi Gilberto Rodrigues Castro Junior. O time de Bragança Paulista venceu por 1 a 0 com gol de pênalti polêmico no final e uma expulsão de Kanneman muito contestada entre os gremistas.

Já no clássico entre São Paulo e Palmeiras, Ramon Abatti Abel foi o árbitro de campo, enquanto Ilbert Estevam da Silva comandou a cabine do VAR. O Verdão venceu por 3 a 2, e os são paulinos reclamaram muito de um vermelho para Andreas Pereira e um possível pênalti em Gonzalo Tapia.

Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Comunicado da CBF

"A Comissão de Arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo (VAR) das partidas Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades"

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do Tricolor foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo em São Paulo x Palmeiras.

Polêmicas em Bragantino x Grêmio

O técnico Mano Menezes não concedeu entrevista coletiva após a derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (4), em Bragança Paulista. Sem explicação oficial do clube, coube ao diretor de futebol, Guto Peixoto, falar após o jogo e manifestar indignação com a arbitragem de Lucas Casagrande.

O dirigente afirmou que o clube se sentiu prejudicado em dois lances principais: a expulsão de Kannemann, aos 42 minutos do primeiro tempo, por suposta agressão a Pedro Henrique, e o pênalti marcado já nos acréscimos, quando a bola tocou no braço de Marlon dentro da área. A decisão foi confirmada após revisão do VAR.