Sem Mano Menezes, diretor do Grêmio propõe ‘rebaixamento de árbitros’

O técnico Mano Menezes não concedeu entrevista coletiva após a derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (4), em Bragança Paulista. Sem explicação oficial do clube, coube ao diretor de futebol, Guto Peixoto, falar após o jogo e manifestar indignação com a arbitragem de Lucas Casagrande.

O dirigente afirmou que o clube se sentiu prejudicado em dois lances principais: a expulsão de Kannemann, aos 42 minutos do primeiro tempo, por suposta agressão a Pedro Henrique, e o pênalti marcado já nos acréscimos, quando a bola tocou no braço de Marlon dentro da área. A decisão foi confirmada após revisão do VAR.

Guto Peixoto informou que o Grêmio fará uma nova reclamação formal na CBF contra a atuação da arbitragem e cobrou medidas mais duras da entidade.

— A gente vai ter que ir de novo na CBF. Nós já fomos uma vez, já fomos duas vezes e nós vamos ter que ir de novo para sermos ouvidos, para que haja um equilíbrio nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados, árbitros que têm boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos. E por que nos nossos jogos vem um que estava punido há cinco meses? Agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano, rebaixa quatro e sobe quatro — disse.

Sobre as declarações do lateral Marlon, que afirmou após o jogo que o Grêmio vem sendo "categoricamente roubado", o dirigente ponderou e defendeu o jogador.

— Eu não usei a palavra roubo, né? Primeiro, defendendo os atletas quando saem de campo, depois de uma arbitragem como foi a de hoje, a gente tem que entender. Ele não é o culpado. Ele não é o réu, o réu é outro. Ele foi uma consequência, ele agiu para se defender, vamos usar dessa forma. Então, em primeiro lugar, vamos isentar o Marlon disso. Eu, de novo, não falei em roubar, falei que não quero fazer ilações. Às vezes dá até para pensar isso, porque é tantas coisas, mas não falei nesse ponto — completou.

Com o resultado, o Grêmio teve interrompida uma sequência de quatro jogos sem derrota e permaneceu em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O time volta a campo apenas no dia 16 de outubro, contra o São Paulo, na Arena, após a pausa da Data Fifa.

