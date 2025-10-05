Abel exalta virada do Palmeiras e minimiza reclamações do São Paulo sobre arbitragem

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, Abel Ferreira abordou a principal polêmica do clássico: o possível pênalti de Allan em Tapia, quando o placar ainda estava 2 a 0 para o Tricolor. O técnico do Verdão explicou por que, em sua opinião, a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade foi correta.

— Ainda não vi a repetição. Se por qualquer motivo no momento que Allan escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo eu acharia que era pênalti, mas não tenho as decisões. Se me lembro a bola está longe, não está a ser disputada. O Allan não fez um carrinho para acertar no jogador. Se o jogador do São Paulo estivesse disputando a bola, na minha opinião era pênalti — analisou Abel.

O lance ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Allan escorregou dentro da área e acabou acertando as pernas de Tapia, que caiu em seguida. Os jogadores do São Paulo reclamaram bastante e pediram a revisão do VAR, mas o árbitro Ramon Abatti Abel manteve a decisão inicial, considerando o contato como incidental e não sancionando a falta.

O treinador palmeirense também reclamou da arbitragem. — O Bobadilla devia ser expulso, viram o que fez o Crespo dois minutos depois? Por quê? Eu reclamei com o árbitro. Por que deu amarelo para o Veiga e no Bobadilla não? — questionou.

Sobre a partida em si, Abel reconheceu que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo do que o time pode.

— Costumo dizer aos jogadores que o maior risco na nossa vida é não arriscar. Às vezes temos que arriscar mesmo e acabamos por ser premiados com uma segunda parte de excelência. Talvez a equipe que iniciou eu estivesse à espera de outro tipo de resposta. Acabei por repetir a equipe, faço poucas vezes e não conseguimos ter o mesmo nível de atitude — explicou.

Sobre as mudanças na etapa final, ele fez questão de exaltar a importância do elenco palmeirense.

— Entramos fortes no segundo tempo, depois da entrada de Jefté e Ramon Sosa. Acho que continuou a dar mais dinâmica à equipe, acho que ganhamos o jogo porque quem entrou do banco entrou muito bem. Muitas vezes os jogadores só se sentem importantes quando iniciam e digo a eles que uma boa parte dos jogos se ganham na segunda parte — completou.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 55 pontos e segue firme na luta pelo título do Brasileirão.