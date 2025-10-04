Com expulsão e arbitragem polêmica, Bragantino vence o Grêmio pelo Brasileirão

Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (4), em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida teve polêmica de arbitragem no fim do primeiro tempo, quando Kannemann foi expulso. Com um a menos, a equipe de Mano Menezes se revoltou no apagar das luzes também, após a arbitragem assinalar uma penalidade a favor para o time de Seabra.

continua após a publicidade

Na tabela, o RB Bragantino ocupa agora a nona colocação, com 36 pontos; o Grêmio segue em décimo, com 33.

Como foi o jogo

O jogo começou agitado logo nos primeiros minutos. Aravena assustou na primeira jogada, arriscando um chute de longe que foi defendido pelo goleiro Cleiton. Aos três minutos, o Bragantino respondeu. Diante a sua torcida e sem vencer há cinco jogos, Vanderlan cruzou, Borba tentou cabecear, mas bateu na trave.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida seguiu. Até os 15 minutos, o Grêmio dominou, explorando os espaços deixados pelo Bragantino. A equipe gaúcha trocava passes com tranquilidade e se defendia com uma marcação bem encaixada sobre o adversário.

continua após a publicidade

Perto dos 42 minutos, o clima esquentou. Sem gols até então, o Grêmio viu Kannemann ser expulso: antes de uma cobrança de falta, a arbitragem apontou agressão do zagueiro dentro da área. As equipes se exaltaram, e, do lado tricolor, a interpretação foi de que não havia motivo para a marcação. O VAR foi acionado.

Bragantino e Grêmio contaram com uma expulsão no primeiro tempo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A decisão foi mantida, após seis minutos de jogo parado e uma recusa por parte do Kannermann em sair de campo, o Grêmio foi para o intervalo com um jogador a menos. A polêmica foi grande e causou uma revolta nítida nos jogadores do clube gaúcho.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou com a superioridade numérica em campo por parte do Bragantino, que aproveitou o adversário com um a menos e começou a pressionar mais. O Grêmio estava desorganizado e não conseguia se encontrar em campo.

Em resposta ao crescimento do Bragantino, o Grêmio se fechou ainda mais. A estratégia de Mano seguiu mais firme ainda quando promoveu a entrada de Wagner Leonardo no lugar de André, atacante de referência do time.

O time de Bragança manteve a pressão, adiantou as linhas e rodou a bola no campo ofensivo, mas o placar seguia. A equipe assustava o Grêmio, mas não conseguia converter. Gabriel Grando foi o grande destaque dos minutos finais, travando todas as oportunidades que estavam sendo criadas.

O jogo caminhava para terminar neste ritmo. Mas não foi bem assim. Nos acréscimos, o jogo foi paralisado enquanto a arbitragem aguardava a revisão no VAR de um chute de Praxedes que teria desviado no braço de Marlon.

O VAR analisou e foi marcada a penalidade a favor do Bragantino. Mais uma vez, a decisão da arbitragem polemizou bastante com o Grêmio. Em campo, os jogadores se estranhavam bastante, com ânimos muito exaltados.

Jhon Jhon foi o responsável pela cobrança. No canto direito, Gabriel Brando não conseguiu salvar. O gol deu a vitória para o Bragantino e encerrou o jejum de cinco jogos sem vitórias.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X SÃO PAULO

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Cícero de Souza Marques, São Paulo (SP)

⚽ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodrígues e Vanderlan; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Juninho Capixaba) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Thiago Borbas e Laquintana (Fernando).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Noriega, Edenílson (João Lucas), Dodi, Arthur Melo (Camilo); Pavón (Amuzu), Aravena (Alex Santana) e André (Wagner Leonardo).