Sofreu a pior derrota da história da Libertadores ao perder para o Independiente del Valle por 5 a 0.

Perdeu a final da Copa do Brasil para o Santo André por 2 a 0.

Flamengo é sinônimo de paixão e grandeza no futebol brasileiro. Bicampeão da Libertadores, Campeão Mundial de Clubes e com torcida imparável, o Rubro-Negro tem sua história marcada por glórias épicas — mas também por quedas capazes de ressoar por décadas. O Lance! relembra os piores vexames da história do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os verdadeiros vexames se revelam não quando o time perde por um gol no final, mas quando se deixa vencer por equipes com menor investimento, gerações desfalcadas ou em competições dominadas pelo adversário. Esses jogos se tornam lendas de vergonha coletiva, discutidos não apenas por torcedores rivais, mas para análise dentro da própria instituição.

A seguir, cinco desses episódios dolorosos — um recorte que mescla era amadora e profissional, com impacto emocional e legado perturbador para o Mengão.

continua após a publicidade

Piores vexames da história do Flamengo

1. Vasco 7×0 Flamengo — Campeonato Carioca 1931

Contexto: O Vasco vivia ascensão dentro do cenário estadual e era líder disparado, enquanto o Flamengo atravessava crise técnica.

O que aconteceu: No histórico São Januário, o Vasco aplicou uma goleada humilhante: 7 a 0. Russinho marcou quatro vezes, combinou com Mário Mattos (2) e Sant'Anna na enxurrada de gols. Uma situação que revelou um Fla despedaçado.

Consequências: A maior goleada sofrida no clássico "Fla–Flu" marcou uma série de humilhações. Tornou-se referência de crise dentro do clube e da memória rival.

2. Universidad Católica elimina o Mengão — Libertadores 2002

Contexto: Em sua campanha na Libertadores, o Flamengo enfrentou a Universidad Católica no Maracanã esperando confirmar sua vaga.

O que aconteceu: A equipe chilena surpreendeu e venceu por 3 a 1, diante de sua torcida, eliminando o Rubro-Negro da competição de forma precoce.

Consequências: Foi um dos vexames internacionais mais surpreendentes do clube, questionando sua competência continental e reverberando na imprensa da época.

continua após a publicidade

3. Flamengo 0×2 Santo André — Copa do Brasil 2004 (final)

Contexto: Após empate de 2 a 2 no jogo de ida, o confronto final da Copa do Brasil ocorreu no Maracanã lotado, com ampla expectativa de título.

O que aconteceu: Contra todas as expectativas, o Santo André, com tática fechada e frieza, venceu por 2 a 0. A derrota custou o título e gerou choque generalizado entre torcedores.

Consequências: Considerado um dos maiores vexames da história recente, simbolizou a falência dos "favoritos" em mata-matas.

4. Independiente del Valle atropela o Mengão — Libertadores 2020

Contexto: Flamengo era o atual campeão da Libertadores e tinha elenco reforçado. A partida em Quito marcava o retorno do torneio após paralisação.

O que aconteceu: Na altitude, o Rubro-Negro foi massacrado: perdeu por 5 a 0, a pior derrota da história do clube na competição continental. O técnico Domenec Torrent classificou como "o pior resultado do Flamengo na Libertadores".

Consequências: A goleada expôs fragilidade física e emocional. Ficou registrada como uma mancha no uniforme europeu modular do Mengão.

5. Fluminense 4×1 Flamengo — Campeonato Carioca 2023

Contexto: Fla, favorito absoluto no estadual, enfrentava Fluminense com supremacia técnica e moral.

O que aconteceu: O Flu aplicou 4 a 1 com autoridade — o gol de honra foi marcado nos acréscimos. Um resultado que reverberou como crise interna para o Rubro-Negro.

Consequências: Foi um símbolo dos fracassos recentes do clube, e mais uma humilhação que inflamou rivalidade e cobrou mudanças efetivas internamente.