O clássico entre São Paulo e Palmeiras. disputado no Morumbi neste domingo (5), deu o que falar com diversas polêmicas de arbitragem. Após a vitória do Palmeiras, a presidente do clube, Leila Pereira, publicou um vídeo em suas redes sociais. A publicação gerou inúmeras criticas e acusações à dirigente.

continua após a publicidade

🗣️Transcrição do vídeo;

— Sabe por que nós somos diferentes? Porque não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vocês estão calmos, né? Eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por que? Porque o Palmeiras é o time da virada! — exaltou Leila, no camarote.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Principal polêmica do jogo:

O lance mais revogado pelo elenco tricolor ocorreu aos seis minutos do segundo tempo. Allan escorregou dentro da área e acabou acertando as pernas de Tapia, que caiu em seguida. Os jogadores do São Paulo reclamaram bastante e pediram a revisão do VAR, mas o árbitro Ramon Abatti Abel manteve a decisão inicial, considerando o contato como incidental e não sancionando a falta.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Palmeiras foi a 55 pontos e segue firme na luta pelo título do Brasileirão.

Abel minimiza reclamações sobre arbitragem

Após a vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis, Abel Ferreira abordou a principal polêmica do clássico: o possível pênalti de Allan em Tapia, quando o placar ainda estava 2 a 0 para o Tricolor.

— Ainda não vi a repetição. Se por qualquer motivo no momento que Allan escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo eu acharia que era pênalti, mas não tenho as decisões. Se me lembro a bola está longe, não está a ser disputada. O Allan não fez um carrinho para acertar no jogador. Se o jogador do São Paulo estivesse disputando a bola, na minha opinião era pênalti — analisou Abel.