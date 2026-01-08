Paulistão: Entre taças e rebaixamentos, a lenta queda dos tradicionais clubes paulistas

Às vésperas do início do Paulistão, clubes tradicionais que antes faziam parte do torneio, agora pouco aparecem. No mapa atual do futebol paulista, muitos dos escudos que já desafiaram gigantes e ergueram taças nacionais vivem longe dos holofotes. Santo André e Juventus estão hoje na Série A2, enquanto Paulista de Jundiaí e União São João militam na Série A3 e o São Caetano tenta se reconstruir na A4, bem distante do auge de quando chegou às finais de Brasileiro, Libertadores e levantou o Paulistão.​

O São Caetano talvez seja o caso mais emblemático dessa curva abrupta. Fundado em 1989, a partir da transformação da antiga União Jabaquara em Associação Desportiva São Caetano, o clube começou na Terceira Divisão estadual em 1990, subiu degrau a degrau e, em 1993, já estreava na elite paulista.

A escalada nacional veio no fim dos anos 1990: campeão de divisões de acesso, o Azulão chegou ao Módulo Amarelo da Copa João Havelange, em 2000, e surpreendeu o país ao eliminar Fluminense, Palmeiras e Grêmio, ficando com o vice-campeonato diante do Vasco.

Em 2001, repetiu o roteiro no Brasileiro, perdendo o título para o Athletico, e em 2002 viveu seu ápice ao ser vice da Libertadores contra o Olimpia, depois de liderar o grupo e passar por Universidad Católica, Peñarol e América do México. Em 2004, acabou a sina de vice com o título paulista sobre o Paulista de Jundiaí, mas três anos depois já veria o time quase repetir a façanha, perdendo o estadual para o Santos na reta final.

A partir da metade da década, porém, a sequência de rebaixamentos – da Série A para a B em 2006, depois para C, D e, por fim, o desaparecimento em nível nacional em 2016 – empurrou o clube para o limbo esportivo, hoje confinado às divisões inferiores do estadual.

O caminho do Santo André ilustra um processo diferente, mas com destino parecido. O clube nasceu em 1967, fruto da articulação de Wigand Rodrigues, então presidente da Liga Santoandreense de Futebol, que sonhava em dar à cidade do ABC um representante profissional à altura de outros pólos industriais do interior.

A filiação à Federação Paulista veio em 1968, e em 1975 o time conquistou seu primeiro grande momento com o título da Segunda Divisão, repetido em 1981, quando obteve o acesso. Em 1984, o Ramalhão disputou pela primeira vez a elite do Campeonato Brasileiro e terminou em décimo lugar, aparecendo no cenário nacional. A virada dourada veio a partir de 2003: título da Copa São Paulo de Juniores, vice da Série C e, na sequência, conquista da Copa Estado de São Paulo, que abriu caminho para a Copa do Brasil de 2004.

Naquele torneio, o Santo André eliminou gigantes como Atlético-MG e Palmeiras e fez história ao vencer o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã para erguer o maior título de sua trajetória. A vaga na Libertadores de 2005 não se converteu em campanha longa, e em 2009, já de volta à Série A do Brasileiro, o clube acabou rebaixado. Em 2010, viveu o contraste: vice-campeão paulista contra o Santos e queda para a Série C; em 2011, novo descenso, desta vez para a Série A2 do estadual, patamar em que permanece, tentando recobrar fôlego financeiro e esportivo.​

Em Jundiaí, o Paulista sintetiza ascensão, aposta em parcerias e uma queda longa. O primeiro acesso à divisão principal do Paulista veio em 1968, após uma seletiva contra Francana, Ferroviário de Araçatuba, Ponte Preta, Bragantino e Barretos. Rebaixado dez anos depois, o clube retornou em 1984 ao golear o Vocem por 7 a 1 no antigo Parque Antártica, mas voltou a cair após apenas uma temporada e passou a buscar reestruturação com apoio empresarial.

Em 1995, associou-se à Lousano em um dos pioneiros contratos de co-gestão do país, subindo da Série A3 para a A2 no primeiro ano e levando jogadores consagrados, como Casagrande e Toninho Cerezo, além de conquistar a Copa São Paulo de Juniores de 1997. Em 1999, uma nova parceria com a Parmalat rebatizou o clube como Etti Jundiaí, o que desagradou parte da torcida, mas trouxe resultados: títulos da Série A2 e da Série C do Brasileiro em 2001. Com o fim do investimento, o time passou por breve fase como Jundiaí Futebol Clube até um plebiscito devolver, por ampla maioria, o nome Paulista Futebol Clube.

Mesmo sem parceiro, o clube seguiu competitivo: foi vice-campeão do Paulistão em 2004, perdendo a final para o São Caetano, e, em 2005, conquistou a Copa do Brasil ao eliminar Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense, Cruzeiro e Fluminense, maior conquista de sua história. A campanha rendeu vaga na Libertadores de 2006, mas a participação terminou na fase de grupos, ainda assim com vitórias marcantes, quando bateu o River Plate em Jundiaí. Entre 2007 e 2009, o time fez campanhas medianas no Paulista, até entrar em declínio, com queda à Série C do Brasileiro em 2007 e, anos depois, rebaixamentos em cascata no estadual até a última divisão. Atualmente, o Paulista tenta se reerguer na Série A3, longe do cenário nacional que já ocupou.​

Na Mooca, o Juventus é um caso à parte no Paulistão: mais do que títulos, construiu identidade e tradição. Fundado em 1924 como Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, o clube nasceu da fusão de times de várzea formados por operários da fábrica da família Crespi e só mais tarde adotou o nome atual.

Sua história é repleta de façanhas e de um papel formador relevante: do campo da Rua Javari saíram nomes como Julinho Botelho, que disputou a Copa de 1954, Hércules, no Mundial de 1958, Lima, em 1966, e o goleiro Félix, titular no tricampeonato de 1970. Décadas depois, o clube também revelou Thiago Motta, que seguiria carreira na Europa, com passagem por Barcelona, além de ter recebido, em passagem curiosa, o argentino César Luis Menotti antes de ele dirigir a seleção de seu país.

Em 1983, o Juventus conquistou a Taça de Prata, então equivalente à segunda divisão nacional, e consolidou o apelido de Moleque Travesso por vitórias sobre grandes paulistas. Hoje, porém, o clube está na Série A2, limitado por orçamento menor e estrutura acanhada, mas mantendo forte ligação com o bairro e resistindo como símbolo de um futebol mais romântico.​

O União São João de Araras representa, talvez, o retrato mais claro da oscilação entre modernidade e colapso. A história começa em 1953, com a Sociedade Esportiva e Recreativa Usina São João, que disputou a terceira divisão paulista entre 1961 e 1964, mas só em 1981, por iniciativa do empresário Hermínio Ometto e de funcionários da usina, nasceu oficialmente o União São João Esporte Clube.

Já em 1982, o time foi convidado para a Segunda Divisão estadual e, em 1987, conquistou o título da Série A2; no ano seguinte, levou a Série C do Brasileiro e inaugurou o estádio Hermínio Ometto, com capacidade para 16 mil torcedores.

Em 1992, o clube alcançou a elite nacional e, dois anos depois, sob a Lei Zico, transformou-se em empresa, remunerando dirigentes e profissionalizando a gestão – pioneirismo que ajudou a consolidar a imagem de "clube-empresa" e serviu de vitrine para talentos como Roberto Carlos, formado em Araras. Em 1996, veio o título da Série B e o retorno ao Brasileirão, mas, em 1997 e 2004, novos rebaixamentos reduziram o alcance esportivo, até a queda para a terceira divisão nacional.

No Paulistão, o União se manteve na elite até 2005, quando despencou para a Série A2, e, uma década depois, em 2015, já na última divisão estadual e endividado, encerrou suas atividades profissionais. Nos últimos anos, o clube retomou o departamento de futebol, voltou a disputar competições de base e, com um novo projeto, retornou às divisões inferiores do estadual, hoje presente na Série A3 e tentando resgatar parte da relevância que já teve.

Em comum, Juventus, Paulista, Santo André, São Caetano e União São João carregam histórias que misturam pioneirismo, títulos improváveis e decisões ousadas de gestão. Entre parcerias que acabaram, estrutura defasada, endividamento e um calendário que concentrou recursos na elite nacional, esses clubes tradicionais foram empurrados para degraus mais baixos, enquanto o torcedor se acostumou a revê-los apenas em retrospectivas do Paulistão.