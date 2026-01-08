menu hamburguer
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quinta-feira (08)

Fluminense, Palmeiras e Grêmio estão entre as equipes que entram em campo

Vagno comemora seu gol pelo Fluminense na Copinha (Foto: Leonardo Brasl/FFC)
imagem cameraFluminense, de Vagno, volta a jogar pela Copinha (Foto: Leonardo Brasl/FFC)
Em seu sétimo dia de disputa, a Copinha terá dez jogos nesta quarta-feira (8). Há partidas tanto pela segunda rodada quanto pela terceira, e última, da fase. Desta vez, o primeiro jogo do ida começa no início da tarde. E o Lance! traz a agenda detalhada.

Agenda da Copinha desta quinta (08):

GRUPOHORÁRIO (DE BRASÍLIA)JOGOCIDADETRANSMISSÃO

14

13h

Ponte Preta-SP x Esportiva Real-RR

Patrocínio Paulista

YouTube "Paulistão"

14

15h15

Meia Noite-SP x Coritiba-PR

Patrocínio Paulista

YouTube "Paulistão"

25

16h30

Brasiliense-DF x Fluminense-RJ

Santana de Parnaíba

Xsports

27

17h15

Monte Roraima-RR x Remo-PA

Barueri

YouTube "Ulisses TV"

4

18h15

Linense-SP x Forte-ES

Bálsamo

YouTube "Paulistão"

25

18h45

Sfera-SP x Água Santa-SP

Santana de Parnaíba

YouTube "Paulistão"

2

18h15

Falcon-SE x Galvez-AC

Votuporanga

YouTube "Paulistão"

27

19h30

Palmeiras-SP x Batalhão-TO

Barueri

CazéTV

4

20h30

Mirassol-SP x Sport-PE

Bálsamo

Xsports

2

21h30

Votuporanguense-SP x Grêmio-RS

Votuporanga

CazéTV

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Grêmio Copinha
Grêmio também joga na rodada desta quinta-feira da competição (Foto: Divulgação/Copinha)

