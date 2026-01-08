Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quinta-feira (08)

Em seu sétimo dia de disputa, a Copinha terá dez jogos nesta quarta-feira (8). Há partidas tanto pela segunda rodada quanto pela terceira, e última, da fase. Desta vez, o primeiro jogo do ida começa no início da tarde. E o Lance! traz a agenda detalhada.

Agenda da Copinha desta quinta (08):

GRUPO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) JOGO CIDADE TRANSMISSÃO 14 13h Ponte Preta-SP x Esportiva Real-RR Patrocínio Paulista YouTube "Paulistão" 14 15h15 Meia Noite-SP x Coritiba-PR Patrocínio Paulista YouTube "Paulistão" 25 16h30 Brasiliense-DF x Fluminense-RJ Santana de Parnaíba Xsports 27 17h15 Monte Roraima-RR x Remo-PA Barueri YouTube "Ulisses TV" 4 18h15 Linense-SP x Forte-ES Bálsamo YouTube "Paulistão" 25 18h45 Sfera-SP x Água Santa-SP Santana de Parnaíba YouTube "Paulistão" 2 18h15 Falcon-SE x Galvez-AC Votuporanga YouTube "Paulistão" 27 19h30 Palmeiras-SP x Batalhão-TO Barueri CazéTV 4 20h30 Mirassol-SP x Sport-PE Bálsamo Xsports 2 21h30 Votuporanguense-SP x Grêmio-RS Votuporanga CazéTV

Formato da competição

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

