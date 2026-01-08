Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quinta-feira (08)
Fluminense, Palmeiras e Grêmio estão entre as equipes que entram em campo
Em seu sétimo dia de disputa, a Copinha terá dez jogos nesta quarta-feira (8). Há partidas tanto pela segunda rodada quanto pela terceira, e última, da fase. Desta vez, o primeiro jogo do ida começa no início da tarde. E o Lance! traz a agenda detalhada.
Agenda da Copinha desta quinta (08):
|GRUPO
|HORÁRIO (DE BRASÍLIA)
|JOGO
|CIDADE
|TRANSMISSÃO
14
13h
Ponte Preta-SP x Esportiva Real-RR
Patrocínio Paulista
YouTube "Paulistão"
14
15h15
Meia Noite-SP x Coritiba-PR
Patrocínio Paulista
YouTube "Paulistão"
25
16h30
Brasiliense-DF x Fluminense-RJ
Santana de Parnaíba
Xsports
27
17h15
Monte Roraima-RR x Remo-PA
Barueri
YouTube "Ulisses TV"
4
18h15
Linense-SP x Forte-ES
Bálsamo
YouTube "Paulistão"
25
18h45
Sfera-SP x Água Santa-SP
Santana de Parnaíba
YouTube "Paulistão"
2
18h15
Falcon-SE x Galvez-AC
Votuporanga
YouTube "Paulistão"
27
19h30
Palmeiras-SP x Batalhão-TO
Barueri
CazéTV
4
20h30
Mirassol-SP x Sport-PE
Bálsamo
Xsports
2
21h30
Votuporanguense-SP x Grêmio-RS
Votuporanga
CazéTV
Formato da competição
A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
Tudo sobre
