O São Paulo Futebol Clube é sinônimo de tradição e títulos. Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, dono de seis títulos brasileiros e ídolo de gerações de torcedores, o Tricolor construiu sua reputação no Brasil e no exterior com campanhas memoráveis e grandes vitórias. Porém, como em toda história quase centenária, há capítulos menos nobres, marcados por derrotas inesperadas, eliminações traumáticas e dias em que a camisa pesada não foi suficiente para evitar o vexame. O Lance! relembra os piores vexames da história do São Paulo.

Esses tropeços não aconteceram apenas em épocas de crise: alguns vieram quando o clube vivia bons momentos e contava com elencos de alto nível, outros em períodos de transição, onde a instabilidade acabou abrindo espaço para surpresas desagradáveis. Em todos, o elemento em comum foi o choque do torcedor ao ver um time gigante sucumbir diante de um adversário considerado muito inferior.

A seguir, listamos cinco dos maiores vexames da história do São Paulo, mesclando episódios de diferentes décadas e competições, para entender como, mesmo para um gigante, o futebol pode ser cruel e imprevisível.

Piores vexames da história do São Paulo

1. São Paulo 1×5 Portuguesa — Campeonato Paulista 1949

Contexto: O fim da década de 1940 marcou a ascensão do São Paulo como potência no futebol paulista, com títulos expressivos e um elenco técnico. A Portuguesa, embora competitiva, não tinha a mesma projeção e entrava no confronto como azarão.

O que aconteceu: No Pacaembu, a Lusa dominou completamente, explorando falhas defensivas e finalizando com precisão. O placar de 5 a 1 soou impensável para a torcida tricolor, que viu seu time irreconhecível em campo.

Consequências: Apesar de não comprometer diretamente o título (o campeonato era por pontos corridos), a derrota abalou o moral e serviu como alerta para as temporadas seguintes: nem o melhor elenco é invencível em um dia ruim.

2. Mirassol 3×2 São Paulo — Campeonato Paulista 2020

Contexto: Quartas de final do Paulistão, em jogo único no Morumbi. O São Paulo tinha um dos elencos mais caros do Brasil e vinha embalado, enquanto o Mirassol havia perdido 18 jogadores durante a paralisação da pandemia, reconstruindo o time às pressas.

O que aconteceu: O Tricolor abriu o placar cedo, mas sofreu o empate e a virada. Reagiu para empatar, mas voltou a vacilar na defesa e levou o terceiro gol. As falhas de marcação e a apatia coletiva chamaram mais atenção do que a atuação aguerrida do adversário.

Consequências: A eliminação em casa ganhou repercussão nacional, colocou Fernando Diniz sob pressão e aumentou a tensão entre elenco e torcida.

continua após a publicidade

3. Once Caldas elimina o Tricolor — Libertadores 2004

Contexto: Semifinal da Libertadores. O São Paulo não chegava a uma decisão continental desde 1994 e via o Once Caldas como adversário acessível. O primeiro jogo, na Colômbia, terminou 1 a 0 para os colombianos, resultado reversível no Morumbi.

O que aconteceu: No jogo da volta, o Tricolor saiu na frente e inflamou o estádio, mas sofreu o empate e, mais tarde, a virada por 2 a 1. A frustração foi imediata: a vaga parecia bem encaminhada, mas escapou em 90 minutos de erros e desatenção.

Consequências: O Once Caldas seguiu para ser campeão da América, enquanto o São Paulo carregou o peso de ter deixado escapar uma oportunidade histórica dentro de casa.

4. Defensa y Justicia elimina o Tricolor — Sul-Americana 2017

Contexto: Segunda fase da competição. O Defensa y Justicia, pequeno clube argentino, estreava em torneios internacionais. O São Paulo, mesmo em crise, era amplamente favorito.

O que aconteceu: No primeiro jogo, na Argentina, empate por 0 a 0, resultado que deixava tudo aberto, mas em vantagem para o Tricolor pela possibilidade de decidir em casa. No Morumbi, o São Paulo abriu o placar, mas cedeu o empate por 1 a 1. Pela regra do gol fora, o resultado eliminou o time paulista.

Consequências: Foi visto como um dos maiores vexames internacionais do clube. Perder a vaga em casa, diante de um estreante continental, reforçou a percepção de que o São Paulo já não impunha mais o mesmo respeito nas copas.

5. São Paulo 1×2 Talleres — Pré-Libertadores 2019

Contexto: O São Paulo tentava voltar à fase de grupos da Libertadores após anos fora. O Talleres, sem grande histórico recente, não assustava a torcida tricolor.

O que aconteceu: A ida, na Argentina, terminou 2 a 0 para o Talleres. No Morumbi, o São Paulo precisava de uma grande virada, mas sofreu o primeiro gol e praticamente sepultou as chances de classificação. O empate parcial veio, mas foi insuficiente.

Consequências: A queda precoce gerou enorme frustração, afetando a imagem do clube e resultando em mudanças na comissão técnica e no planejamento da temporada.