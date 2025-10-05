Neymar debocha de arbitragem de Ramon Abatti em São Paulo x Palmeiras

A virada do Palmeiras diante do São Paulo foi marcada pela arbitragem contestada de Ramon Abatti Abel. As críticas foram muitas e vindas de fontes variadas, uma das que mais chamou atenção foi Neymar Jr, camisa 10 do Santos. No Instagram, o jogador interagiu com uma publicação e disparou: "Erro atrás de erro".

Neymar critica arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução/Instagram)

Principais polêmicas

Pênalti não marcado

Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área palmeirense, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho.

Expulsão de Andreas Pereira

A sola da chuteira de Andreas Pereira sobra na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.

🟨 Cartões amarelos: Veiga, Andreas, Vitor Roque; Bobadilla, Pablo Maia, Enzo

🔴 Cartão vermelho:

Como foi São Paulo 2 x 3 Palmeiras?

O primeiro tempo pertenceu totalmente ao São Paulo. Luciano abriu o placar e marcou seu gol de número 99. Gonzalo Tapia marcou o segundo. O Palmeiras reagiu no segundo tempo, com Vitor Roque e Flaco López. Os minutos finais foram bastante tensos, com bastante confusão. Mas Ramon Sosa botou um ponto final na partida, com o terceiro gol alviverde.

🥅 Gols: Luciano (1-0); Tapia (2-0); Vitor Roque (2-1); Flaco (2-2); Sosa (2-3)

Comissão de arbitragem

O árbitro do duelo foi Ramon Abatti Abel (SC). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP) e os árbitros assistentes foram Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS).

