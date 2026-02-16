menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Campeonato Mineiro: confira datas e horários dos jogos das semifinais

Cruzeiro, Atlético-MG, América-MG e Pouso Alegre se classificaram para as semifinais

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 16/02/2026
12:18
Troféu do Campeonato Mineiro (Foto FELIPE DESLANDES/ FMF)
imagem cameraTroféu do Campeonato Mineiro (Foto FELIPE DESLANDES/ FMF)
Definidos os semifinalistas do Campeonato Mineiro, a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou as datas e horários das partidas da segunda fase do Estadual. Os dois embates serão realizados nos próximos dois finais de semana.

No sábado (21), o Cruzeiro viaja para enfrentar o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília), no Manduzão, em Pouso Alegre. No dia seguinte, o Atlético-MG recebe o América-MG na Arena MRV, às 18h (de Brasília).

Posteriormente, no dia 28 de fevereiro, a Raposa enfrenta novamente a equipe Rubro-Negra, no mesmo horário, no Mineirão. No domingo, dia 1º de março, o Coelho recebe o Galo no Independência, às 18h.

Datas e horários das semifinais do Campeonato Mineiro

Ida

  • 21/02 (sáb) às 18h30 - Pouso Alegre x Cruzeiro
  • 22/02 (dom) às 18h - Atlético-MG x América-MG

Volta

  • 28/02 (sáb) às 18h30 - Cruzeiro x Pouso Alegre
  • 01/03 (dom) às 18h - América-MG x Atlético-MG
Como foram as classificações das equipes?

O Cruzeiro conquistou a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe somou 15 pontos no Grupo C, com cinco vitórias e três derrotas, garantindo sua classificação ao bater a URT na última rodada.

URT x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Logo atrás, vem o América-MG, líder do Grupo A com a mesma pontuação da Raposa, mas com uma vitória a menos. A equipe passou por um drama contra o North no último sábado. O time perdia por 1 a 0 até os acréscimos, quando teve um pênalti a seu favor. Depois de errar, o árbitro mandou a cobrança voltar e, aí sim, foi convertida.

Com isso, o Coelho enfrentaria o Cruzeiro, como melhor segunda campanha do torneio. Mas instantes depois, o time teve mais uma penalidade máxima, fez 2 a 1, e garantiu a liderança do grupo. Devido a isso, o Pouso Alegre foi quem ficou com a melhor segunda campanha, com 13 pontos e quatro vitórias.

No Grupo A, o Atlético-MG garantiu a liderança com uma goleada por 7 a 2 contra o Itabirito na última rodada. O Alvinegro somou 14 pontos, com três vitórias e cinco empates.

Atletas do Galo comemoram gol contra o Itabirito (Foto: Pedro Souza / Atlético)

