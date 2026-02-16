Campanha irregular, mas vaga garantida: o balanço do Atlético-MG na primeira fase do Mineiro

O Atlético está classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro. A equipe chegou à última rodada dependendo não apenas de si, mas goleou o Itabirito por 7 a 2 e contou com a a derrota da URT para assegurar a vaga na próxima fase do torneio.

A campanha alvinegra foi marcada por irregularidade e instabilidade, com momentos de altos e baixos ao longo da primeira fase. Até a penúltima rodada, o time foi comandado por Jorge Sampaoli, que acabou demitido após resultados negativos no Estadual e também no Campeonato Brasileiro. O auxiliar permanente Lucas Gonçalves assumiu interinamente e conseguiu alcançar o objetivo de avançar de fase.

Sampaoli optou por iniciar o Mineiro com uma equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas das categorias de base e alguns jogadores do elenco principal. Nos quatro primeiros jogos, o time não venceu, foram quatro empates, o que rapidamente colocou a classificação sob risco em um formato de tiro curto.

Na quinta rodada, o treinador escalou uma formação considerada titular para o clássico contra o Cruzeiro. O Atlético apresentou bom desempenho e venceu de virada por 2 a 1 o maior rival, em uma das atuações mais consistentes da equipe na competição.

Com o início do Brasileirão, porém, o foco passou a ser o torneio nacional, e o planejamento de utilizar times alternativos no Estadual foi mantido. Nas rodadas seguintes, o Galo venceu o Pouso Alegre, mas deixou escapar a vitória na Arena MRV ao ceder empate ao Athletic, o que voltou a complicar a situação no Mineiro.

Na sequência, um empate frustrante contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, culminou na saída de Sampaoli. Lucas Gonçalves assumiu a equipe às vésperas da última rodada do Estadual e, sob seu comando, o Atlético confirmou a classificação para as semifinais. O Galo atropelou o Itabirito com show e hat-trick de Hulk e avançou as semifinais do torneio.

Números do Atlético na primeira fase

8 jogos - 3 vitórias / 5 empates / 0 derrotas

Gols marcados: 16

Gols sofridos: 8

Saldo de gols: 8

Artilheiro: Hulk (5 gols)

Atlético-MG 1 x 1 Betim

North 1 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 0 x 0 Tombense

América-MG 1 x 1 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro

Pouso Alegre 1 x 3 Atlético-MG

Atlético-MG 1 x 1 Athletic

Itabirito 2 x 7 Atlético-MG