Após dez anos, foi para o Torino, retornando ao Flamengo em 1989 para liderar a equipe.

Foi protagonista na conquista da Copa Libertadores de 1981 e do Mundial Interclubes.

A história de Júnior no Flamengo é, ao mesmo tempo, a história da consolidação do clube como potência nacional e internacional. Leovegildo Lins da Gama Júnior estreou como profissional em 1974 e construiu uma trajetória que atravessou duas gerações distintas: a era de ouro dos anos 1980 e a retomada vitoriosa do início dos anos 1990. Em ambas, foi protagonista. O Lance! relembra a história de Júnior no Flamengo.

Revelado nas categorias de base, onde atuava como volante, ganhou sua primeira oportunidade no time principal ainda em 1974, inicialmente como lateral-direito. Logo se destacou na reta final do Campeonato Carioca daquele ano, marcando gols decisivos e conquistando seu primeiro título como profissional.

Em 1976, uma mudança tática redefiniria sua carreira. Com a chegada de Toninho e a reorganização da equipe por Cláudio Coutinho, Júnior foi deslocado para a lateral-esquerda. A adaptação foi imediata. Com técnica refinada, visão de jogo e qualidade no passe, tornou-se referência na posição e nunca mais voltou ao lado direito.

A história de Júnior no Flamengo; jogos, gols e estatísticas

Jogos e gols de Júnior no Flamengo: critérios e consolidação histórica

Há diferenças nos levantamentos estatísticos, especialmente quanto à inclusão ou não de amistosos e partidas não oficiais. O recorte mais utilizado em obras historiográficas aponta 857 jogos oficiais pelo Flamengo, com 73 gols marcados.

Em contagens ampliadas, que incluem amistosos e torneios não oficiais, o número pode chegar a 876 partidas. Quanto aos gols, algumas compilações citam 77 ou 78, mas o número mais recorrente em registros oficiais é 73 gols em competições oficiais.

Assim, a formulação historicamente mais segura é: Júnior disputou 857 jogos oficiais e marcou 73 gols pelo Flamengo, chegando a cerca de 876 partidas se considerados jogos não oficiais.

Na carreira de clubes como um todo, somou 1.105 jogos e 106 gols, números que reforçam sua longevidade e regularidade.

Libertadores e Mundial de 1981: auge da primeira era

Júnior foi peça-chave da equipe campeã da Copa Libertadores da América de 1981. Atuando como lateral-esquerdo ofensivo, era responsável por dar amplitude ao time e participar ativamente da construção das jogadas.

No mesmo ano, o Flamengo conquistou o Mundial Interclubes ao derrotar o Liverpool FC. Júnior teve atuação segura e madura, contribuindo para um desempenho coletivo que entrou para a história do futebol brasileiro.

Também integrou as campanhas vencedoras do Campeonato Brasileiro de 1980, 1982 e 1983, consolidando a geração liderada por Zico.

Em 1981, chegou a receber proposta do Real Madrid Club de Fútbol, mas optou por permanecer no Flamengo. A decisão simboliza sua forte identificação com o clube.

Experiência na Itália e retorno ao Flamengo

Em 1984, após dez anos no clube, foi negociado com o Torino Football Club por cerca de dois milhões de dólares. Na Itália, passou a atuar mais avançado, como meia, adaptando seu estilo para prolongar a carreira.

No Torino, foi eleito melhor jogador do Campeonato Italiano em sua temporada de estreia, destacando-se em meio a nomes como Maradona e Platini. Posteriormente, atuou também pelo Delfino Pescara 1936.

Retornou ao Flamengo em 1989, já experiente e apelidado de "Vovô-Garoto". Atuando frequentemente como meia, tornou-se líder técnico de um elenco renovado.

Segunda passagem: liderança e títulos nos anos 1990

Na segunda era rubro-negra, Júnior foi capitão e articulador do time campeão carioca de 1991 e do Campeonato Brasileiro de 1992. Sua função mudou: menos explosão física pela lateral, mais organização no meio-campo.

Mesmo veterano, mantinha qualidade em lançamentos, bolas paradas e finalizações de média distância. Encerraria sua trajetória no clube em 1993, consolidando-se como o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo.

Características técnicas e legado

Júnior começou como lateral-direito, firmou-se como lateral-esquerdo ofensivo e encerrou a carreira como meia organizador. Poucos jogadores na história do futebol brasileiro demonstraram versatilidade tão consistente em alto nível.

Era técnico, inteligente e competitivo. Participava da saída de bola, articulava jogadas e apoiava o ataque com cruzamentos precisos. Com o tempo, passou a controlar o ritmo do jogo pelo centro do campo.

Em ranking realizado por especialistas de O Globo e Extra em 2020, foi apontado como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, atrás apenas de Zico. A posição resume sua dimensão no clube.

Com 857 jogos oficiais, 73 gols e participação direta nas maiores conquistas rubro-negras das décadas de 1980 e 1990, Júnior consolidou-se como símbolo de longevidade, liderança e excelência técnica no Flamengo.