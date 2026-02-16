São Paulo tem planejamento para acertar pendências com elenco
Tricolor quer acertar pendências com os jogadores nos próximos dias
O São Paulo está se organizando para resolver algumas pendências financeiras com o elenco. No caso, relacionado aos direitos de imagem atrasados. O Lance! apurou que desde a renúncia de Casares e o início da gestão de Harry Massis, este era um dos planos principais.
Segundo antecipado pela 'ESPN', o planejamento atual envolve um parcelamento de dez parcelas, além de evitar que existam novos atrasos. A reportagem do L! apurou que os atrasos não dizem respeito aos salários, mas sim a direitos de imagem. Antes, era tratado como "normal" atrasar até um mês.
Diante desse cenário, Massis deve iniciar um processo e um planejamento de reorganização financeira. O balanço orçamentário da temporada 2025 ainda não foi divulgado, mas há a informação de que a dívida do clube segue acima dos R$ 900 milhões. Internamente, também há o entendimento de que as contas se agravaram entre 2023 e 2024, principalmente.
Massis quer evitar "cultura de atrasos"
Um dos procedimentos desta nova gestão, que está prestes a completar um mês, é evitar novos atrasos. A intenção é que os pagamentos comecem a ser feitos em dia, sem acumular estes meses - o que estava sendo comum há anos no clube.
