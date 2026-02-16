Mais que a vaga: Fluminense encara o Bangu por recorde em sua história

O Fluminense pode igualar nesta segunda-feira (16) a maior sequência de vitórias como mandante em sua história. O time recebe o Bangu às 18h (de Brasília) no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, e tenta alcançar a marca de 16 triunfos consecutivos dentro de casa.

A atual série chegou a 15 vitórias após o resultado de 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quinta-feira (12). A sequência inclui partidas do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e dos Campeonatos Brasileiros de 2025 e 2026.

O recorde do clube foi estabelecido entre junho de 1941 e julho de 1942, quando o time venceu 16 jogos seguidos como mandante sob o comando do uruguaio Ondino Vieira. O treinador soma 302 partidas pelo Fluminense e está entre os que mais dirigiram a equipe, atrás apenas de Zezé Moreira e Abel Braga.

Sequência história começou com Zubeldía

A sequência atual ocorre sob o comando de Luis Zubeldía, contratado em setembro do ano passado. Desde então, o Fluminense venceu todos os jogos disputados como mandante, incluindo cinco clássicos. No período, a equipe marcou 28 gols e sofreu quatro.

No Campeonato Brasileiro, a equipe acumula 11 vitórias em 11 partidas em casa, o melhor desempenho do clube como mandante na história da competição.

O último tropeço tricolor no Maracanã ocorreu em 23 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Lanús, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O resultado levou à eliminação e à saída do então técnico Renato Gaúcho.

Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.

Time do Fluminense antes do clássico com o Flamengo pelo Campenato Carioca (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

