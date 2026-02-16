Classificado, Crespo volta a abrir o jogo sobre calendário e reforços no São Paulo

O São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1 na última partida. Com a vaga assegurada, mesmo após exaltar o resultado, Hernán Crespo voltou a falar sobre o calendário e a busca por reforços no Tricolor.

Na decisão, o Tricolor enfrentará o Bragantino. Data e horário ainda serão definidos, mas Crespo comentou sobre o calendário e destacou a importância de ter "evitado clássicos".

(Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

— O calendário já incomodou bastante. Já jogamos contra Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, ou talvez mais. Vai ser um prazer. Temos o Bragantino, vamos ver em que dia vamos jogar. Tivemos uma sequência, sim, mas foi positiva. Agora é descansar, recuperar a energia. O calendário permite ao menos ter uma semana — destacou o treinador em coletiva de imprensa.

Crespo também pede reforços no São Paulo

Crespo voltou a bater na tecla sobre reforços. O técnico ganhará mais uma opção com a chegada de Cauly, já com contrato assinado e à espera apenas do anúncio oficial. Além disso, destacou o trabalho dos dirigentes que atuam para viabilizar novas peças para o elenco.

— Neste momento, temos união e estabilidade. Isso é fundamental. Quero parabenizar o nosso diretor Rui Costa. É um momento complicado financeira e politicamente. Ele luta todos os dias para melhorar o time. Chegaram Coronel, Danielzinho, Lucas Ramon, que fez outra grande partida. Está chegando Cauly, Dória — disse.

— É muito difícil trabalhar neste ambiente, com essas situações. Todos falam dos atletas, da comissão, do Rafinha, do Massis, mas o Rui Costa merece um reconhecimento nesta situação. Não é nada fácil continuar trabalhando duramente para melhorar o time. E isso vai acontecer, não parou. Temos até o dia 3 para observar situações favoráveis que possam melhorar o time — completou.

Com a classificação assegurada, agora o São Paulo vai enfrentar o RB Bragantino nas quartas de final, ainda sem data e horário definidos. No Brasileirão, o time de Crespo enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira, pela quarta rodada, em confronto marcado para o dia 26, às 20h (de Brasília).

