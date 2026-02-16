Retorno relâmpago de André surpreende e 'salva' o Corinthians no Paulistão

A vitória do Corinthians diante do São Bernardo, por 1 a 0, contou com o brilho do volante André, que marcou o gol que garantiu os três pontos ao clube e o avanço para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mais do que isso, a presença do atleta em campo surpreendeu até mesmo o técnico Dorival Júnior.

André perdeu o jogo contra o Red Bull Bragantino por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Inicialmente, o treinador afirmou que o atleta ficaria entre sete e 10 jogos afastado, mas retornou antes do previsto.

— Surpreendeu. Foi importante o retorno. Só liberamos quando tivemos a certeza de que ele estaria apto. Isso dificulta, nem sempre a gente consegue ter as decisões pontuais de cada atleta, até porque não conhecemos todo mundo, mas no caso do André é um atleta que teve um retorno bem elaborado. Fico feliz de ver esse garoto desenvolver com qualidades um futebol que vem chamando a atenção. Vejo nele um garoto bem tranquilo com potencial de algo grande — comentou o treinador após a vitória diante do São Bernardo.

Durante zona mista ao término do jogador, André aproveitou para elogiar a equipe médica do Corinthians.

— Após o clássico, meu tornozelo ficou bastante inchado. No outro dia, já fiz os exames, deu lesão ligamentar. Mas o pessoal no clube é fenomenal. Não tenho o que falar deles, deu tudo certo e pude retornar a campo, e fui feliz em voltar como titular, marcando e classificando. Importante para mim — comentou.

Partida decisiva de André

O gol do garoto da base do Corinthians deu mais tranquilidade à equipe no confronto diante do São Bernardo. Àquela altura, o Timão foi para o intervalo com o placar de 0 a 0. Se a partida terminasse empatada, o Corinthians encerraria a fase com 12 pontos e seria eliminado no saldo de gols para o Santos. Em caso de derrota, evidentemente, o cenário seria o mesmo.

— Eu estou vindo em boa fase, isso, para mim, é importante. Agradecer ao professor Lucas pela oportunidade que vem me dando. É sempre importante marcar. Hoje fui feliz mais uma vez. Antes do gol, o professor deu um grito ali para eu pisar na área. No lance seguinte, a bola sobrou e fui feliz — disse o jogador.

Corinthians está classificado para próxima fase da competição (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Confira os duelos das quartas de final:

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Red Bull Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

