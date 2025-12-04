Brasileirão: veja os riscos de rebaixamento de Santos e Internacional na última rodada
Gigantes nacionais enfrentam situação atípica em suas histórias em 2025
Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.
Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.
Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.
O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.
Abaixo, confira a tabela atualizada do Brasileirão após os jogos da 37ª rodada e a programação da última rodada. O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).
Tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 🟢🟡
|Posição
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1° 🌎
Flamengo 🏆
78
37
23
9
5
75
24
51
70
2° 🌎
Palmeiras
73
37
22
7
8
63
32
31
66
3° 🌎
Cruzeiro
69
36
19
12
5
53
26
27
64
4° 🌎
Mirassol
66
37
18
12
7
60
36
24
59
5° 🌎
Fluminense
61
37
18
7
12
48
39
9
55
6° 🌎
Bahia
60
37
17
9
11
50
44
6
54
7° 🌎
Botafogo
59
36
16
11
9
52
34
18
55
8°
São Paulo
51
37
14
9
14
43
46
-3
46
9°
Red Bull Bragantino
48
37
14
6
17
44
54
-10
43
10°
Corinthians
46
37
12
10
15
41
46
-5
41
11°
Grêmio
46
37
12
10
15
43
50
-7
41
12°
Vasco
45
37
13
6
18
55
55
0
41
13°
Atlético-MG
45
37
11
12
14
38
44
-6
41
14°
Santos
44
37
11
11
15
42
50
-8
40
15°
Ceará
43
37
11
10
16
33
37
-4
39
16°
Fortaleza
43
37
11
10
16
41
54
-13
39
17° 🅱️
Vitória
42
37
10
12
15
34
52
-18
38
18° 🅱️
Internacional
41
37
10
11
16
41
56
-15
37
19° 🅱️
Juventude
34
37
9
7
21
34
68
-34
31
20° 🅱️
Sport
17
37
2
11
24
28
71
-43
15
38ª Rodada 👀
Domingo, 07/12/2025 – 16:00
- Atlético-MG x Vasco – Arena MRV
- Botafogo x Fortaleza – Nilton Santos
- Ceará x Palmeiras – Castelão
- Corinthians x Juventude – Neo Química Arena
- Fluminense x Bahia – Maracanã
- Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio
- Santos x Cruzeiro – Vila Belmiro
- Sport x Grêmio – Ilha do Retiro
- Vitória x São Paulo – Barradão
