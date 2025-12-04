Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.

Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.

Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.

O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.

Abaixo, confira a tabela atualizada do Brasileirão após os jogos da 37ª rodada e a programação da última rodada. O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).

Tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 🟢🟡

Posição Time Pts J V E D GP GC SG % 1° 🌎 Flamengo 🏆 78 37 23 9 5 75 24 51 70 2° 🌎 Palmeiras 73 37 22 7 8 63 32 31 66 3° 🌎 Cruzeiro 69 36 19 12 5 53 26 27 64 4° 🌎 Mirassol 66 37 18 12 7 60 36 24 59 5° 🌎 Fluminense 61 37 18 7 12 48 39 9 55 6° 🌎 Bahia 60 37 17 9 11 50 44 6 54 7° 🌎 Botafogo 59 36 16 11 9 52 34 18 55 8° São Paulo 51 37 14 9 14 43 46 -3 46 9° Red Bull Bragantino 48 37 14 6 17 44 54 -10 43 10° Corinthians 46 37 12 10 15 41 46 -5 41 11° Grêmio 46 37 12 10 15 43 50 -7 41 12° Vasco 45 37 13 6 18 55 55 0 41 13° Atlético-MG 45 37 11 12 14 38 44 -6 41 14° Santos 44 37 11 11 15 42 50 -8 40 15° Ceará 43 37 11 10 16 33 37 -4 39 16° Fortaleza 43 37 11 10 16 41 54 -13 39 17° 🅱️ Vitória 42 37 10 12 15 34 52 -18 38 18° 🅱️ Internacional 41 37 10 11 16 41 56 -15 37 19° 🅱️ Juventude 34 37 9 7 21 34 68 -34 31 20° 🅱️ Sport 17 37 2 11 24 28 71 -43 15

38ª Rodada 👀

Domingo, 07/12/2025 – 16:00