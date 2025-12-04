menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Brasileirão: veja os riscos de rebaixamento de Santos e Internacional na última rodada

Gigantes nacionais enfrentam situação atípica em suas histórias em 2025

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/12/2025
09:48
Atualizado há 0 minutos
Vitinnho, do Internacional, e Escobar, do Santos
imagem cameraSantos e Internacional: Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Elton Silveira/Gazeta Press)
  • Matéria
Com o título do Brasileirão 2025 já definido nas mãos do Flamengo, a atenção se volta agora para a 38ª rodada, que definirá os quatro clubes rebaixados para a segunda divisão nacional. Nessa disputa, dois times chamam atenção especial do torcedor médio brasileiro por ainda estarem na zona de risco: o Santos, que passou boa parte da temporada próximo às últimas posições da tabela, e o Internacional, que entrou em uma espiral negativa nas últimas partidas.

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Até pouco tempo, Santos e Inter nunca haviam sido rebaixados. O Colorado sofreu a amarga experiência de sair da elite em 2016, pela primeira e única vez em sua história até então. O Santos, por sua vez, enfrentou seu maior trauma recente em 2023, quando caiu, conquistou o título da Série B na última temporada, e agora busca se manter na elite neste ano.

Nesta temporada, Santos e Inter chegam à última rodada em momentos distintos, mas ambos ainda com risco de rebaixamento. O Peixe apresenta situação mais favorável, principalmente após vencer o Juventude por 3 a 0, com três gols de Neymar na última rodada, quarta-feira (3). Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 2% de chance de ser rebaixado.

O Inter, por outro lado, vive cenário preocupante. Com mais uma derrota contundente, desta vez para o São Paulo por 3 a 0, o time liderado por Abel Braga enfrenta 77,6% de probabilidade de queda, segundo o mesmo instituto. Desconsiderando Sport e Juventude, que já estão matematicamente rebaixados, o Campeão de Tudo é o clube com maior probabilidade de queda.

Santos em Internacional em confronto pelo Brasileirão
Santos e Internacional: Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Willian Abi/Gazeta Press)

Abaixo, confira a tabela atualizada do Brasileirão após os jogos da 37ª rodada e a programação da última rodada. O Inter recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, enquanto o Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro, ambos no domingo (7), às 16h (de Brasília).

Tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 🟢🟡

PosiçãoTimePtsJVEDGPGCSG%

1° 🌎

Flamengo 🏆

78

37

23

9

5

75

24

51

70

2° 🌎

Palmeiras

73

37

22

7

8

63

32

31

66

3° 🌎

Cruzeiro

69

36

19

12

5

53

26

27

64

4° 🌎

Mirassol

66

37

18

12

7

60

36

24

59

5° 🌎

Fluminense

61

37

18

7

12

48

39

9

55

6° 🌎

Bahia

60

37

17

9

11

50

44

6

54

7° 🌎

Botafogo

59

36

16

11

9

52

34

18

55

São Paulo

51

37

14

9

14

43

46

-3

46

Red Bull Bragantino

48

37

14

6

17

44

54

-10

43

10°

Corinthians

46

37

12

10

15

41

46

-5

41

11°

Grêmio

46

37

12

10

15

43

50

-7

41

12°

Vasco

45

37

13

6

18

55

55

0

41

13°

Atlético-MG

45

37

11

12

14

38

44

-6

41

14°

Santos

44

37

11

11

15

42

50

-8

40

15°

Ceará

43

37

11

10

16

33

37

-4

39

16°

Fortaleza

43

37

11

10

16

41

54

-13

39

17° 🅱️

Vitória

42

37

10

12

15

34

52

-18

38

18° 🅱️

Internacional

41

37

10

11

16

41

56

-15

37

19° 🅱️

Juventude

34

37

9

7

21

34

68

-34

31

20° 🅱️

Sport

17

37

2

11

24

28

71

-43

15

38ª Rodada 👀

Domingo, 07/12/2025 – 16:00

  • Atlético-MG x Vasco – Arena MRV
  • Botafogo x Fortaleza – Nilton Santos
  • Ceará x Palmeiras – Castelão
  • Corinthians x Juventude – Neo Química Arena
  • Fluminense x Bahia – Maracanã
  • Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio
  • Santos x Cruzeiro – Vila Belmiro
  • Sport x Grêmio – Ilha do Retiro
  • Vitória x São Paulo – Barradão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
