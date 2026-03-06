Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
A rodada desta sexta-feira (6) é marcada por grandes jogos das principais ligas europeias. Destaque para Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Alemão), PSG x Monaco (Francês), Napoli x Torino (Italiano), Celta de Vigo x Real Madrid (Espanhol) e Wolverhampton x Liverpool pela Copa da Inglaterra. No Brasil, atenção para os jogos do quadrangular do rebaixamento do Catarinense.
Relacionadas
- Tênis
João Fonseca estreia nesta quarta em Indian Wells: horário e onde assistir
Tênis04/03/2026
- Futebol Internacional
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/03/2026)
Futebol Internacional04/03/2026
- Futebol Feminino
Brasil x Venezuela feminino: onde assistir e escalações
Futebol Feminino04/03/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 6 de março de 2026):
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
14h30 – Schalke 04 x Arminia Bielefeld – Canal GOAT e OneFootball
14h30 – Elversberg x Magdeburg – OneFootball
Campeonato Saudita
16h – Al Ahli x Al Ittihad – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Hilal x Al Najma – Canal GOAT
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão
16h30 – Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach – Canal GOAT, Sportv, Xsports e OneFootball
Campeonato Francês
16h45 – PSG x Monaco – CazéTV
➡️ Clique para assistir na CazéTV
Campeonato Italiano
16h45 – Napoli x Torino – ESPN 4 e Disney+
Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)
17h – Wolverhampton x Liverpool – Disney+
Campeonato Espanhol
17h – Celta de Vigo x Real Madrid – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Preston North End x Oxford United – Disney+
Campeonato Português
17h15 – Famalicão x Arouca – Disney+
Campeonato Roraimense
19h – Progresso-RR x River-RR – Federação FRF
Campeonato Catarinense (Quadrangular do Rebaixamento)
20h – Figueirense x Carlos Renaux – N Sports
20h – Marcílio Dias x Joinville – N Sports
Campeonato Gaúcho (Troféu Farroupilha)
20h – Novo Hamburgo x São Luiz-RS – GZH
Campeonato Japonês
2h* – FC Tokyo x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de sábado (7)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias