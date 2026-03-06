menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/03/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
06:00
André comemorando o gol do Wolves sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
André comemorando o gol do Wolves sobre o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
A rodada desta sexta-feira (6) é marcada por grandes jogos das principais ligas europeias. Destaque para Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach (Alemão), PSG x Monaco (Francês), Napoli x Torino (Italiano), Celta de Vigo x Real Madrid (Espanhol) e Wolverhampton x Liverpool pela Copa da Inglaterra. No Brasil, atenção para os jogos do quadrangular do rebaixamento do Catarinense.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 6 de março de 2026):

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 – Schalke 04 x Arminia Bielefeld – Canal GOAT e OneFootball
14h30 – Elversberg x Magdeburg – OneFootball

Campeonato Saudita

16h – Al Ahli x Al Ittihad – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
16h – Al Hilal x Al Najma – Canal GOAT

Campeonato Alemão

16h30 – Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach – Canal GOAT, Sportv, Xsports e OneFootball

Campeonato Francês

16h45 – PSG x Monaco – CazéTV

Campeonato Italiano

16h45 – Napoli x Torino – ESPN 4 e Disney+

Copa da Inglaterra (Oitavas de Final)

17h – Wolverhampton x Liverpool – Disney+

André em ação no duelo entre Wolves x Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
André em ação no duelo entre Wolves x Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Campeonato Espanhol

17h – Celta de Vigo x Real Madrid – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Preston North End x Oxford United – Disney+

Campeonato Português

17h15 – Famalicão x Arouca – Disney+

Campeonato Roraimense

19h – Progresso-RR x River-RR – Federação FRF

Campeonato Catarinense (Quadrangular do Rebaixamento)

20h – Figueirense x Carlos Renaux – N Sports
20h – Marcílio Dias x Joinville – N Sports

Campeonato Gaúcho (Troféu Farroupilha)

20h – Novo Hamburgo x São Luiz-RS – GZH

Campeonato Japonês

2h* – FC Tokyo x Yokohama F. Marinos – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de sábado (7)

