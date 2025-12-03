2025 é do Flamengo: Rubro-Negro vence o Ceará e conquista o Brasileirão

Libertadores e Brasileirão: 2025 é o ano do Flamengo. Com mais uma exibição segura, como ao longo de quase toda a temporada, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), e confirmou o seu nono título brasileiro. Em um Maracanã lotado, o clima de celebração pela conquista continental não tirou a seriedade de Filipe Luís e seus comandados. Com gol de Samuel Lino, o dono da festa cumpriu seu papel, superou o cansaço do fim de ano e assegurou uma dobradinha histórica.

A derrota deixa os visitantes em situação tensa. O Ceará termina a rodada na 15ª colocação, um ponto à frente do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Com isso, precisará vencer seu último jogo da temporada para o alívio não depender da combinação de resultados.

Flamengo x Ceará: como foi o jogo?

Antes de a bola rolar, o clima já era de festa no Maracanã pela conquista da Libertadores. Após o apito inicial, no entanto, jogo sério. O Rubro-Negro precisava da vitória para confirmar também o título brasileiro e, do outro lado, enfrentava uma equipe ameaçada de rebaixamento. O time de Filipe Luís logo assumiu o controle da partida, mas o Ceará se fechava bem e trazia certa tensão à celebração.

Aos poucos, os donos da casa começaram a encontrar nas trocas de passes a melhor forma de ameaçar os visitantes. Aos nove minutos, Bruno Henrique escorou e Carrascal chutou para fora, tirando o primeiro "uh" do estádio lotado. Pouco depois, o colombiano acionou de maneira similar Arrascaeta, que errou o domínio e perdeu a posse para o goleiro Bruno Ferreira.

Os minutos seguintes foram de poucas chances, até Jorginho passar a reger o duelo. Primeiro, aos 27', o volante achou lindo passe para Samuel Lino, recebeu de volta e arriscou chute de fora da área. Pouco depois, descolou ótimo lançamento para Varela livre na pequena área, mas o lateral tocou de cabeça para o meio, sem ninguém por ali.

E o ítalo-brasileiro não precisou nem tocar na bola para ser decisivo. Aos 37', Carrascal enfiou pelo meio da área, o ex-Chelsea deu corta-luz inteligente e Samuel Lino finalizou cruzado para explodir o Maracanã. O gol teve envolvimento dos três jogadores mais perigosos da equipe na primeira etapa. Antes do fim dos 45 minutos iniciais, ainda teve tempo para Danilo desviar com perigo cruzamento de Arrascaeta na bola parada, fazendo todos os rubro-negros lembrarem do tento que garantiu o tetracampeonato continental.

Samuel Lino aponta para o céu ao comemorar gol do Flamengo contra o Ceará (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O segundo tempo começou com a torcida rubro-negra animada na arquibancada, mas o time mais apagado em campo. A primeira grande chegada foi do Ceará: aos cinco minutos, Fernandinho cruzou para o zagueiro Fabiano que, livre na área, pegou mal e mandou pela linha de fundo.

A partir dos dez minutos, o Flamengo cresceu novamente. Emendou boas chances, com tentativa de voleio de Arrascaeta, bela jogada individual de Samuel Lino, gol perdido por Bruno Henrique e chute de fora da área de Jorginho. No entanto, sem sucesso. Nos últimos minutos, o Rubro-Negro passou a controlar a vantagem, enquanto seus torcedores já ensaiavam mais um grito de campeão. Apito final e festa no Maracanã!

O que vem por aí?

Com o título brasileiro confirmado, o Flamengo já direciona o foco para a disputa da Copa Intercontinental, entre os dias 10 e 17 de dezembro. Antes, a equipe rubro-negra tem o último jogo do Brasileirão, contra o Mirassol, no qual não deve utilizar seus titulares. A partida está marcada para domingo (7), às 16h (de Brasília), horário de todas as partidas da rodada derradeira, mas deve ser antecipada pela CBF.

O Ceará, por sua vez, segue ameaçado de rebaixamento. Na 38ª rodada, recebe o Palmeiras no Castelão, precisando de uma vitória (ou secar os principais concorrentes) para permanecer na Série A em 2026.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CEARÁ

37ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Samuel Lino aos 36'/1ºT (1-0)

🏟️ Público: 73.224 torcedores

💸 Renda: R$ 4.950.770,00

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Pulgar e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Saúl)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Dieguinho (Lucas Mugni), Zanocelo (Vina) e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira