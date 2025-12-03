Melhores momentos: Com hat-trick de Neymar, Santos vence Juventude e se afasta do Z4

Com três gols de Neymar, o Santos venceu o Juventude por 3 a 0 nesta quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe contou novamente com o camisa 10 atuando em alto nível mesmo convivendo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ainda assim, Neymar vive excelente fase: já são cinco gols nos últimos três jogos.

Juan Pablo Vojvoda comemorou sua primeira vitória fora de casa no comando do Alvinegro Praiano, alcançada apenas no 17º jogo como treinador da equipe. O técnico não contou nem com Escobar, que trata uma lesão na coxa esquerda, e nem com Tiquinho Soares, que ficou fora por dores na região posterior do joelho esquerdo.

Neymar marcou três gols nos últimos três jogos do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Como foi o jogo?

O Santos viveu dois tempos completamente distintos em Caxias do Sul. Na primeira etapa, apresentou um futebol apático, sem a intensidade de quem luta para escapar da zona de rebaixamento. Já no segundo tempo, os três gols marcados por Neymar mudaram o cenário: o ídolo santista, mesmo lesionado, fez valer mais uma vez o próprio sacrifício em campo.

O desempenho do time no primeiro tempo ficou aquém do esperado, e o Santos encontrou dificuldades para se impor, apesar da presença de Neymar entre os titulares. Pendurado, o camisa 10 tentou assumir o controle do jogo: pressionou a saída de bola, distribuiu passes e finalizou com perigo. Ainda assim, bem marcado por Jadson, teve pouca liberdade para criar e produziu pouco antes do intervalo.

O Juventude, por sua vez, quase abriu o placar aos 27 minutos. Taliari balançou a rede após bela jogada. Brazão ainda fez grande defesa antes do complemento, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Nos primeiros minutos, o time da casa ditou o ritmo com Igor Formiga, Mandaca e Nenê organizando as ações ofensivas. Aos 18, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou com precisão para Frías, que cabeceou com força; a bola saiu, mas passou muito perto da meta santista.

A primeira chegada mais perigosa do Santos ocorreu aos quatro minutos, quando Guilherme arriscou um chute forte que obrigou Jandrei a trabalhar, em jogada construída por Neymar pela esquerda. Aos 30, percebendo o goleiro adiantado, o camisa 10 tentou surpreender com um arremate do meio-campo. Na sequência, Souza e Guilherme também arriscaram finalizações, mas sem levar real perigo ao gol adversário.

No intervalo, o Santos voltou com a mesma formação, mas exibindo uma postura muito mais intensa. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Neymar participou de uma boa troca de passes com Guilherme e Souza.

Aos dez minutos, o camisa 10 abriu o placar após receber um cruzamento de Barreal pela direita. Artilheiro do Brasileirão pelo Peixe, Barreal levantou a bola na área, e Neymar chegou de frente para completar e inaugurar o marcador.

Aos 19 minutos, veio o gol do alívio. Igor Vinícius puxou um contra-ataque em velocidade e serviu Neymar dentro da área. O ídolo santista finalizou rasteiro, sem chances para Jandrei, ampliando o placar.

Para fechar a conta, aos 25 minutos, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo Sam cometer falta em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar deslocou Jandrei para a esquerda e bateu no canto direito, anotando seu terceiro gol na noite.

No apito final, a torcida santista ovacionou o ídolo, que fez questão de se aproximar das arquibancadas para agradecer o apoio. Embora a missão ainda não esteja matematicamente cumprida, o Santos respira aliviado na tabela: agora é o 14º colocado, com dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Ficha Técnica:

JUVENTUDE 0 X 3 SANTOS - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Caxias do Sul (Rio Grande do Sul);

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

🟨 Cartões amarelos: Rodrigo Sam (Juventude); Souza e Zé Rafael (Santos)

🥅 Gols: Neymar (10'/2ºT), (19'/2ºT) e (27'/2ºT)

Escalação:

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas (Giovanny), Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Igor Formiga; Jadson, Daniel Peixoto, Mandaca, Marcelo Hermes, Nenê (Rafael Bilu) e Gabriel Taliari.



SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar (Thaciano); Barreal (Rollheiser), Lautaro Díaz (Zé Rafael) e Guilherme.