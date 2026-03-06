André Silva ganha ritmo e pode virar reforço importante do São Paulo

André Silva pode voltar a ser uma peça importante para o São Paulo na sequência da temporada. O atacante sofreu uma lesão ligamentar em agosto do ano passado, problema que o afastou dos gramados por um longo período.

Nas últimas semanas, porém, o jogador voltou a treinar normalmente com o restante do elenco e já começou a ser reintegrado ao grupo. No último domingo, esteve entre os relacionados para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e ganhou alguns minutos em campo pela primeira vez desde a lesão.

Com a eliminação no estadual, o São Paulo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e terá mais de uma semana livre para treinamentos. O período pode ser importante para André Silva recuperar ritmo de jogo e ganhar espaço novamente, surgindo como uma alternativa ofensiva para o técnico Hernán Crespo. O time volta a campo na quinta-feira, dia 12, contra a Chapecoense.

Números de André Silva pelo São Paulo

Desde que chegou ao clube, André Silva soma 87 partidas pelo São Paulo, sendo 50 como titular. No período, marcou 22 gols e deu sete assistências, participando diretamente de um gol a cada 157 minutos. O atacante ainda apresenta 47% de conversão de grandes chances, média de 1,4 finalizações por jogo (0,5 no alvo), além de 0,5 passes decisivos por partida. Também contribuiu com intensidade ofensiva, sofrendo 0,7 faltas por jogo e vencendo, em média, 2,4 duelos por partida. Os números são do Sofascore.