Por que Jesse Lingard ainda não foi anunciado pelo Corinthians

O Corinthians acertou a contratação do meia-atacante Jesse Lingard, de 33 anos, como novo reforço da equipe. O atleta está treinando no CT Joaquim Grava há dois dias, no entanto, ainda não foi anunciado pelo Timão.

O Lance! apurou que a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil é o detalhe final restante para o jogador ser oficializado e ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar dos detalhes burocráticos, o Corinthians tem tempo para concluir a regularização, visto que Lingard está livre no mercado desde o fim do ano passado. Ou seja, mesmo com a janela de transferências fechada, ele pode ser registrado como reforço do Timão.

O jogador desembarcou no Brasil no domingo (1º), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, passou por exames médicos e já tem o anúncio preparado pelo departamento de marketing do clube. A ideia é que o inglês utilize a camisa de número 77.

Os planos do Corinthians para Lingard

O Lance! apurou que o Timão vê a chegada do atleta como uma aposta, assim como toda contratação é. A diretoria, porém, enxerga a possibilidade de o jogador, que já demonstrou qualidade em outros momentos, cair nas graças da torcida, além de gerar retorno de marketing e, claro, esportivo, a exemplo do que ocorreu com Memphis Depay.

O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.

No FC Seoul, inclusive, foi capitão e construiu rápida identificação com o clube. Em sua despedida, quando encerrou a passagem pela equipe, foi homenageado, recebeu aplausos dos torcedores e flores da diretoria.

Jesse Lingard chega para reforçar o Corinthians (Foto: Divulgação/AFP)

Mesmo em temporadas consideradas "ruins", quando não apresentou o futebol esperado, o jogador manteve números relevantes, como na passagem pelo Brighton, com 17 jogos, quatro gols e três assistências.

Na parte física, A última lesão considerada preocupante aconteceu na temporada 2023/2024, quando sofreu um problema na coxa e perdeu quatro partidas. Depois disso, teve uma temporada completa, com 35 jogos disputados.

A parte financeira e contratual ficou dentro do esperado pelo Corinthians. O clube se vê resguardado com vínculo até o fim da temporada e salário compatível com o orçamento, sem impacto direto nas contas.

Por fim, outro ponto que empolgou a diretoria foi o desejo do jogador de atuar no futebol brasileiro e conhecer a cultura do país. O atleta já se colocou à disposição da comissão técnica e quer acelerar os trâmites burocráticos para estar em campo o mais breve possível.

Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.

