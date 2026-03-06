Gustavo Guimarães celebra fase artilheira e liderança do Vasco no Brasileiro Sub-20

O meia Gustavo Guimarães vive grande fase no início do Campeonato Brasileiro Sub-20. Capitão da equipe cruz-maltina, o jogador marcou gols nas duas últimas partidas, incluisive no clássico contra o Flamengo, e tem sido um dos destaques da equipe nas primeiras rodadas do torneio.

Feliz com o momento, Gustavo comemorou os gols e destacou a confiança que recebe da comissão técnica e dos companheiros para desempenhar boas atuações dentro de campo.

- É sempre especial viver um momento assim, ainda mais vestindo essa camisa e sendo capitão. Os gols são fruto de muito trabalho, dedicação e da confiança que recebo da comissão e dos meus companheiros. Fico muito feliz por esse bom começo, é gratificante ver esse esforço dando resultado dentro de campo - declarou.

Gustavo Guimarães em campo pelo Vasco (Créditos: Reprodução/Betinho Júnior)

Após a Copa São Paulo de Futebol Júnior frustrante da equipe, o Vasco lidera o Brasileirão Sub-20 com 100% de aproveitamento após três rodadas, sendo a única equipe da competição a vencer todos os jogos até aqui. O bom início reforça a confiança do grupo para a sequência do campeonato.

- A gente sabia que era fundamental começar bem o campeonato, e essas três vitórias mostram a força do nosso grupo. A liderança é importante, mas a competição é longa e ainda tem muita coisa pela frente. Vamos manter o foco e continuar trabalhando forte para continuar nesse ritmo nas próximas rodadas - completou o capitão

A equipe comandada por Matheus Curopos volta a campo pelo Brasileirão Sub-20 no dia 1º de abril, quando enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, pela próxima rodada da competição.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.