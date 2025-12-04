Ingressos de Atlético-MG x Vasco estão à venda: veja preços e onde comprar
Galo recebe o Cruzmaltino no próximo domingo (7) às 16h na Arena MRV
O Atlético inicia a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (7), às 16h em jogo da última rodada da competição nacional. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os preços dos bilhetes foram mantidos em relação aos últimos jogos em casa, iniciando em R$24,90 para sócios Galo na Veia. Além disso a promoção de preço único no setor Inter Norte também segue, ingressos a R$ 29,90. A comercialização tem início nesta quinta-feira (4), às 10h.
Abertura das vendas dos ingressos
4/12 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)
4/12 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)
4/12 – 17h: Prata
4/12 – 19h: Branco / Clubes
4/12 – 20h: GNV da Massa
5/12 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
5/12 – 9h: Público Geral
5/12 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
5/12 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Palmeiras
Confira o preço dos ingressos para a partida:
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00
Clique aqui para comprar os ingressos para Atlético x Vasco
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
Torcida Visitante
Início: 5/12 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
