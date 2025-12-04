Mística de Abel Braga não foi suficiente para o Internacional

Nem a mística da chegada de Abel Braga foi suficiente para o Internacional. Precisando vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro para não cair para a Série B, o Colorado perdeu a primeira. Não só perdeu, como foi goleado por 3 a 0 pelo São Paulo na noite de quarta-feira (3), na Vila Belmiro. Agora, além de vencer o Bragantino no domingo (7), no Beira-Rio, terá que torcer por resultados paralelos.

Com os resultados paralelos, o Inter caiu para a 18º com 41 pontos. À sua frente a seu alcance estão Vitória, 42, Fortaleza e Ceará, 43, e Santos, 44.

Mística de Abel Braga não foi suficiente

Ídolo máximo da torcida como técnico, Abel Braga tem uma mística ligação com o clube e a torcida. Talvez seja o carioca mais vermelho do Brasil. Chegou no domingo (30) para sua oitava passagem pelo clube e já encheu os torcedores de esperança. Não só eles. Os relatos dos bastidores eram de um elenco que havia retomado a confiança.

– Eu vim porque acredito!

Foi a frase que ele repetiu nos três dias antes da partida contra o São Paulo. Bastou o árbitro trilar o apito inicial para a esperança e a confiança se esfacelarem. Com seis no meio-campo, a equipe perdeu praticamente todos as disputas de bola do primeiro tempo. Faltou criatividade para fazer a bola chegar à frente. E a defesa, ah, o sistema defensivo...

Os três zagueiros, dois laterais e três volantes foram envolvidos por Ferreirinha e cia. Para ajudar, o goleiro Sergio Rochet, que nem planejava voltar a jogar neste ano, mas voltou mesmo assim para tentar ajudar na ausência de Ivan e Anthoni, retornou sem ritmo e acabou colaborando na atrapalhação. Resultado: 3 a 0 para o Tricolor Paulista.

As falhas e os gols

E não foram três gols quaisquer. Foram obras coletivas de falhas da defesa. No primeiro, bola alta no meio da área. Vitão salta mas não a alcança, Thiago Maia se atrapalha e cai, enquanto Sabino sobe às suas costas para cabecear. O camisa 1 fez que saiu, mas não saiu. Caixa

No segundo, bola alçada na área. Olha o perigo aí! Juninho tirou mal e a redonda caiu para Bobadilla, livre! Ele só encostou para Maik, também livre, chutar. Thiago Maia até tentou um carrinho para atrapalhar. Mas a bola já havia saído em direção às redes coloradas.

No terceiro, Ferreirinha pedalou na frente de Aguirre e lançou Marcos Antônio. O volante deu um passe rasteiro, com açúcar e com afeto, para Luciano. O 10 entrava entre Thiago Maia e Mercado. Rochet tentou interceptar a bola, mas o tricolor o venceu com requintes de maldade, dando uma cavadinha.

Na coletiva, Abel Braga comentou:

– Não podemos tomar gols assim.

Com o sétimo placar com mais de três gols, o time desta temporada foi vazado impensáveis 56 vezes – somente em sete das 37 partidas até agora não tomou gol. Faltando uma partida, é a pior defesa colorada desde que o Brasileirão de pontos corridos passou a ter 20 times, em 2006. Em média, foram 1,5 gol por jogo, superando o 1,4 de 2023.

Com um sistema defensivo assim, não há mística, nem mesmo a do ídolo Abel Braga, que resista. Falta uma partida. O técnico terá três dias para tentar estancar o vazamento e, só assim, pensar em vencer e secar os adversários.

Ano Gols Média 2006 36 0,9 2007 44 1,2 2008 47 1,2 2009 44 1,2 2010 41 1,1 2011 43 1,1 2012 40 1,1 2013 52 1,4 2014 41 1,1 2015 38 1 2016 41 1,1 2018 29 0,8 2019 39 1 2020 35 0,9 2021 42 1,1 2022 31 0,8 2023 45 1,2 2024 36 0,9 2025 53 1,5