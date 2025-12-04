Mística de Abel Braga não foi suficiente para o Internacional
Nem a motivação injetada pelo técnico foi suficiente para inspirar o time
Nem a mística da chegada de Abel Braga foi suficiente para o Internacional. Precisando vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro para não cair para a Série B, o Colorado perdeu a primeira. Não só perdeu, como foi goleado por 3 a 0 pelo São Paulo na noite de quarta-feira (3), na Vila Belmiro. Agora, além de vencer o Bragantino no domingo (7), no Beira-Rio, terá que torcer por resultados paralelos.
Com os resultados paralelos, o Inter caiu para a 18º com 41 pontos. À sua frente a seu alcance estão Vitória, 42, Fortaleza e Ceará, 43, e Santos, 44.
Mística de Abel Braga não foi suficiente
Ídolo máximo da torcida como técnico, Abel Braga tem uma mística ligação com o clube e a torcida. Talvez seja o carioca mais vermelho do Brasil. Chegou no domingo (30) para sua oitava passagem pelo clube e já encheu os torcedores de esperança. Não só eles. Os relatos dos bastidores eram de um elenco que havia retomado a confiança.
– Eu vim porque acredito!
Foi a frase que ele repetiu nos três dias antes da partida contra o São Paulo. Bastou o árbitro trilar o apito inicial para a esperança e a confiança se esfacelarem. Com seis no meio-campo, a equipe perdeu praticamente todos as disputas de bola do primeiro tempo. Faltou criatividade para fazer a bola chegar à frente. E a defesa, ah, o sistema defensivo...
Os três zagueiros, dois laterais e três volantes foram envolvidos por Ferreirinha e cia. Para ajudar, o goleiro Sergio Rochet, que nem planejava voltar a jogar neste ano, mas voltou mesmo assim para tentar ajudar na ausência de Ivan e Anthoni, retornou sem ritmo e acabou colaborando na atrapalhação. Resultado: 3 a 0 para o Tricolor Paulista.
As falhas e os gols
E não foram três gols quaisquer. Foram obras coletivas de falhas da defesa. No primeiro, bola alta no meio da área. Vitão salta mas não a alcança, Thiago Maia se atrapalha e cai, enquanto Sabino sobe às suas costas para cabecear. O camisa 1 fez que saiu, mas não saiu. Caixa
No segundo, bola alçada na área. Olha o perigo aí! Juninho tirou mal e a redonda caiu para Bobadilla, livre! Ele só encostou para Maik, também livre, chutar. Thiago Maia até tentou um carrinho para atrapalhar. Mas a bola já havia saído em direção às redes coloradas.
No terceiro, Ferreirinha pedalou na frente de Aguirre e lançou Marcos Antônio. O volante deu um passe rasteiro, com açúcar e com afeto, para Luciano. O 10 entrava entre Thiago Maia e Mercado. Rochet tentou interceptar a bola, mas o tricolor o venceu com requintes de maldade, dando uma cavadinha.
Na coletiva, Abel Braga comentou:
– Não podemos tomar gols assim.
Com o sétimo placar com mais de três gols, o time desta temporada foi vazado impensáveis 56 vezes – somente em sete das 37 partidas até agora não tomou gol. Faltando uma partida, é a pior defesa colorada desde que o Brasileirão de pontos corridos passou a ter 20 times, em 2006. Em média, foram 1,5 gol por jogo, superando o 1,4 de 2023.
Com um sistema defensivo assim, não há mística, nem mesmo a do ídolo Abel Braga, que resista. Falta uma partida. O técnico terá três dias para tentar estancar o vazamento e, só assim, pensar em vencer e secar os adversários.
|Ano
|Gols
|Média
2006
36
0,9
2007
44
1,2
2008
47
1,2
2009
44
1,2
2010
41
1,1
2011
43
1,1
2012
40
1,1
2013
52
1,4
2014
41
1,1
2015
38
1
2016
41
1,1
2018
29
0,8
2019
39
1
2020
35
0,9
2021
42
1,1
2022
31
0,8
2023
45
1,2
2024
36
0,9
2025
53
1,5
