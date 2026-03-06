menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Onde estão os jogadores do último título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro?

O Cruzeiro tenta vencer o Campeonato Mineiro novamente após sete anos

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/03/2026
05:45
Cruzeiro campeão em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )
imagem cameraCruzeiro campeão em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro tenta na noite deste domingo (8) voltar a conquistar o Campeonato Mineiro depois de sete anos. Do elenco que venceu o Estadual em 2019, restam três jogadores no time da Raposa e alguns, inclusive, já se aposentaram.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para os cruzeirenses mais supersticiosos, na edição do último troféu celeste na competição, o artilheiro foi de seu time, com Fred, que marcou 12 gols. Em 2025, até o momento, Kaio Jorge é o atleta com mais gols, com seis marcados.

Na final do Campeonato Mineiro de 2019, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Marquinhos Gabriel e Léo, e empatou o segundo confronto em 1 a 1, com gol de Fred.

continua após a publicidade
Cruzeiro campeão em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )
Time campeão em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )

Quem daquele elenco ainda está no Cruzeiro?

Daquela equipe que conquistou o Campeonato Mineiro, três saíram do Cruzeiro, mas retornaram e fazem parte do atual elenco: Lucas Romero, Lucas Silva e Fabrício Bruno. Naquela decisão, apenas o argentino foi titular. Atualmente, todos estão no 11 inicial principal do técnico Tite.

Quais jogadores ainda atuam?

Entre os jogadores relacionados para a final contra o Atlético-MG, 12 ainda atuam como jogadores profissionais e nove já estão aposentados ou atuando no futebol amador.

continua após a publicidade

Confira onde estão os jogadores que venceram o último título Mineiro do Cruzeiro

  1. Fábio: Fluminense
  2. Edilson: aposentado
  3. Dedé: aposentado
  4. Léo: aposentado
  5. Egídio: aposentado
  6. Lucas Romero: Cruzeiro
  7. Henrique: aposentado
  8. Rodriguinho: aposentado
  9. Robinho: aposentado
  10. Fred: aposentado
  11. Marquinhos Gabriel: Vila Nova
  12. Rafael: São Paulo
  13. Luis Orejuela: Deportivo Cali
  14. Fabrício Bruno: Cruzeiro
  15. Murilo: Palmeiras
  16. Dodô: aposentado
  17. Lucas Silva: Cruzeiro
  18. Jádson: Athletico-PR
  19. Ariel Cabral: aposentado
  20. Rafinha: futebol amador
  21. Sassá: Confiança
  22. David: Vasco
  23. Pedro Rocha: Coritiba

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias