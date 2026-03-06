Onde estão os jogadores do último título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro?

O Cruzeiro tenta na noite deste domingo (8) voltar a conquistar o Campeonato Mineiro depois de sete anos. Do elenco que venceu o Estadual em 2019, restam três jogadores no time da Raposa e alguns, inclusive, já se aposentaram.

Para os cruzeirenses mais supersticiosos, na edição do último troféu celeste na competição, o artilheiro foi de seu time, com Fred, que marcou 12 gols. Em 2025, até o momento, Kaio Jorge é o atleta com mais gols, com seis marcados.

Na final do Campeonato Mineiro de 2019, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Marquinhos Gabriel e Léo, e empatou o segundo confronto em 1 a 1, com gol de Fred.

Time campeão em 2019 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro )

Quem daquele elenco ainda está no Cruzeiro?

Daquela equipe que conquistou o Campeonato Mineiro, três saíram do Cruzeiro, mas retornaram e fazem parte do atual elenco: Lucas Romero, Lucas Silva e Fabrício Bruno. Naquela decisão, apenas o argentino foi titular. Atualmente, todos estão no 11 inicial principal do técnico Tite.

Quais jogadores ainda atuam?

Entre os jogadores relacionados para a final contra o Atlético-MG, 12 ainda atuam como jogadores profissionais e nove já estão aposentados ou atuando no futebol amador.

Confira onde estão os jogadores que venceram o último título Mineiro do Cruzeiro

Fábio: Fluminense Edilson: aposentado Dedé: aposentado Léo: aposentado Egídio: aposentado Lucas Romero: Cruzeiro Henrique: aposentado Rodriguinho: aposentado Robinho: aposentado Fred: aposentado Marquinhos Gabriel: Vila Nova Rafael: São Paulo Luis Orejuela: Deportivo Cali Fabrício Bruno: Cruzeiro Murilo: Palmeiras Dodô: aposentado Lucas Silva: Cruzeiro Jádson: Athletico-PR Ariel Cabral: aposentado Rafinha: futebol amador Sassá: Confiança David: Vasco Pedro Rocha: Coritiba

