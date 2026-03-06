Onde estão os jogadores do último título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro?
O Cruzeiro tenta vencer o Campeonato Mineiro novamente após sete anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro tenta na noite deste domingo (8) voltar a conquistar o Campeonato Mineiro depois de sete anos. Do elenco que venceu o Estadual em 2019, restam três jogadores no time da Raposa e alguns, inclusive, já se aposentaram.
Kaio Jorge x Hulk: dupla trava briga por artilharia em Cruzeiro x Atlético-MG
Futebol Nacional
Cruzeiro encaminha empréstimo de jogador para time da Série B
Cruzeiro
Consolidação x impressão: O duelo por objetivos de Tite e Domínguez em Cruzeiro x Atlético-MG
Futebol Nacional
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Para os cruzeirenses mais supersticiosos, na edição do último troféu celeste na competição, o artilheiro foi de seu time, com Fred, que marcou 12 gols. Em 2025, até o momento, Kaio Jorge é o atleta com mais gols, com seis marcados.
Na final do Campeonato Mineiro de 2019, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Marquinhos Gabriel e Léo, e empatou o segundo confronto em 1 a 1, com gol de Fred.
Quem daquele elenco ainda está no Cruzeiro?
Daquela equipe que conquistou o Campeonato Mineiro, três saíram do Cruzeiro, mas retornaram e fazem parte do atual elenco: Lucas Romero, Lucas Silva e Fabrício Bruno. Naquela decisão, apenas o argentino foi titular. Atualmente, todos estão no 11 inicial principal do técnico Tite.
Quais jogadores ainda atuam?
Entre os jogadores relacionados para a final contra o Atlético-MG, 12 ainda atuam como jogadores profissionais e nove já estão aposentados ou atuando no futebol amador.
Confira onde estão os jogadores que venceram o último título Mineiro do Cruzeiro
- Fábio: Fluminense
- Edilson: aposentado
- Dedé: aposentado
- Léo: aposentado
- Egídio: aposentado
- Lucas Romero: Cruzeiro
- Henrique: aposentado
- Rodriguinho: aposentado
- Robinho: aposentado
- Fred: aposentado
- Marquinhos Gabriel: Vila Nova
- Rafael: São Paulo
- Luis Orejuela: Deportivo Cali
- Fabrício Bruno: Cruzeiro
- Murilo: Palmeiras
- Dodô: aposentado
- Lucas Silva: Cruzeiro
- Jádson: Athletico-PR
- Ariel Cabral: aposentado
- Rafinha: futebol amador
- Sassá: Confiança
- David: Vasco
- Pedro Rocha: Coritiba
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias