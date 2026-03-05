Bap justifica a conselheiros demissão de Filipe Luís do Flamengo

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, explicou aos conselheiros do clube os motivos que o levou a demitir o técnico Filipe Luís após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira na última segunda-feira (2). A declaração foi feita durante reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, realizada na noite desta quinta-feira (5).

Durante a explanação, Bap afirmou que a decisão foi baseada em avaliações profissionais sobre o desempenho da equipe. Segundo o presidente, a forma como o time vinha jogando e o momento vivido pelo clube indicavam a necessidade de interromper o trabalho e promover uma mudança no comando técnico.

— Houve muita conversa e vários pontos foram debatidos. Alguns deles traziam uma preocupação importante quando pensamos no presente e no futuro promissor do clube. A minha responsabilidade é questionar se o que estamos vivendo hoje vai nos levar a um futuro vencedor. E, quando a resposta é "não", você precisa corrigir o rumo ou mudar — afirmou.

Após as explicações do dirigente, conselheiros presentes na reunião aplaudiram o presidente e afirmou.

— Meu compromisso é 100% com o Flamengo do presente e do futuro — disse o presidente.

Presidente já tinha abordado o assunto em suposto áudio vazado

Anteriormente, Bap, em um suposto áudio que teria circulado entre rubro-negros, também comparou a decisão de demitir Filipe Luis com a sair de um trem que segue na direção errada.

— Na minha visão, é o seguinte: quando você pega um trem errado na vida, sabe o que tem que fazer? Descer na primeira estação possível e voltar. Meu compromisso inarredável é com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o clube para onde queremos, eu preciso agir. Foi exatamente o que fiz. Estou intervindo porque acredito que, no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, não estávamos indo na direção que julgo adequada para a instituição — disse.

Conselho deliberativo do Flamengo aprova novo patrocínio

No encontro no Salão Nobre da Gávea, conselheiros do Flamengo aprovaram o contrato de patrocínio com a Ademicon. A empresa, do ramo de material de construção, estampará a sua marca barra fontal inferior. Com vínculo por três anos, o clube receberá cerca de R$ 42 milhões pela parceria.

A votação pelo patrocínio da empresa GAC não aconteceu por conta de questões burocráticas.

