Copa do Brasil: campeão brasileiro sofre, mas avança nos pênaltis contra time sem divisão
Sport superou o Desportivo-ES em partida disputada em Cariacica
O Sport garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil após superar a Desportiva-ES nos pênaltis por 4 a 3, depois de empate sem gols no tempo normal. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira (5), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.
➡️ Bap justifica a conselheiros demissão de Filipe Luís do Flamengo
Apesar de entrar como favorito diante de um adversário sem divisão nacional, o Leão da Ilha encontrou dificuldades para furar a defesa capixaba. Durante os 90 minutos, o time pernambucano teve maior posse de bola e tentou pressionar, mas esbarrou na organização defensiva da equipe da casa e na falta de pontaria nas finalizações.
Com o 0 a 0 persistindo até o apito final, a decisão foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Thiago Couto brilhou ao defender uma penalidade. Além disso, o jogador Jorge Mendes desperdiçou sua cobrança ao acertar a trave. Na batida decisiva, Felipinho converteu e garantiu a classificação do Sport.
Com o resultado, o Sport avançou para a terceira fase da Copa do Brasil e terá pela frente o Anápolis, que eliminou o Cianorte na fase anterior em partida realizada no Estádio Jonas Duarte, em Goiás.
Outros resultados da Copa do Brasil nesta quinta-feira (5)
- Trem-AP 0 (3) x 0 (4) Fluminense-PI
- Portuguesa-RJ 1 x 0 Maracanã
