Força mental do Palmeiras volta a ser aliada em busca da primeira taça de 2026

A força mental que por muito tempo foi uma das principais aliadas neste ciclo de trabalho do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, no ano passado parecia ter sido "esquecida", já que a equipe oscilou bastante na temporada e não mostrava o mesmo poder nas finais dos campeonatos que disputou. Em 2026, no entanto, essa chave parece ter virado novamente a favor do Verdão.

O time nesta temporada se mostra mais cascudo e entrosado, ainda que apenas duas novas peças tenham chegado para completar o plantel - Marlon Freitas e Jhon Arias. A experiência de alguns, aliada a uma boa fase de outros faz com que o time passe mais confiança para a torcida e até mesmo para o próprio elenco. E isso vem sendo comprovado em campo: final do Paulistão e liderança do Brasileiro.

Por ter vencido o jogo de ida da final contra o Novorizontino, por 1 a 0, em Barueri, agora os comandados de Abel Ferreira jogam por um empate em Novo Horizonte para ficar com o título do Estadual. Entrar concentrado em busca de esquecer as últimas três finais que bateram na trave, vai ser crucial.

- Sabemos da dificuldade que enfrentaremos, mas final é final. Estamos com o elenco muito bem mentalmente, fisicamente também e estamos todos preparados. Quem começa jogando, quem entra na partida e até quem não está entrando também está passando energia positiva para todo mundo. Vamos com tudo - disse o volante Lucas Evangelista, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa e atualmente é reserva da equipe.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Logística do Palmeiras para a final

O clube definiu sua logística para disputar o jogo de volta, marcado para domingo (8), às 20h30 (de Brasília), e já sabe que vai viajar de ônibus para disputar a taça, uma viagem de cerca de 5h até Catanduva, cidade vizinha de Novo Horizonte, e onde a delegação se hospedará na véspera.

Ir de avião não valeria a pena em razão do desgaste dos atletas, já que precisaria voar ir até uma cidade vizinha e depois se deslocar de ônibus. Portanto, o Palmeiras optou por se instalar em Catanduva, passar a noite em um hotel da cidade e, no domingo (8), dia da partida, ir até Novo Horizonte, em trajeto que dura cerca de 45 minutos.

