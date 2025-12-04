Título antecipado 'salva' Flamengo de sufoco do Botafogo no Intercontinental

A vitória contra o Ceará dessa quarta-feira (3) foi essencial para o Flamengo ter esperanças de boa campanha na Copa Intercontinental. O triunfo garantiu o título brasileiro antecipado e permitiu que o Rubro-Negro se planeje de forma satisfatória para o último torneio da temporada. Os jogadores terão dois dias de folga e embarcam no sábado (6) para o Catar.

continua após a publicidade

Após superar o Ceará, Flamengo ergue a taça do Brasileirão no Maracanã (Foto: André Mourão / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Se o time da Gávea não tivesse vencido o duelo no Maracanã, teria adiado a confirmação do título para a última rodada do Brasileirão, já que o Palmeiras superou o Atlético-MG em partida simultânea. Assim, jogaria no domingo (7), contra o Mirassol, apenas três dias antes do primeiro confronto da Copa Intercontinental, que ocorre a um voo de cerca de 17 horas de distância. O compromisso do campeonato nacional ainda será cumprido, claro, mas pelo time Sub-20.

O pior cenário teria sido o mesmo que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Também campeão da Libertadores, chegou à última rodada do Brasileirão disputando o título com o Palmeiras e precisou utilizar seus principais jogadores. Apenas três dias depois, jogou contra o Pachuca pelo Intercontinental do outro lado do mundo. Claramente desgastado, o Alvinegro foi derrotado por 3 a 0, com desempenho aquém do que demonstrou ao longo de toda a temporada.

continua após a publicidade

Salomón Rondón, do Pachuca, comemora gol contra o Botafogo no último "Clássico das Américas" (Foto: Karim Jaafar / AFP)

O Flamengo também estreará contra uma equipe mexicana no torneio, o Cruz Azul, no chamado "Clássico das Américas", na próxima quarta-feira (10). O técnico Filipe Luís disse, durante a entrevista coletiva após a vitória contra o Ceará, que analistas do clube já estudam o adversário:

— Sim, já estou pensando, já pensamos jogo a jogo. Já tenho um analista fazendo o Cruz Azul, já sei como ele joga, basicamente, mas a partir de depois de amanhã começaremos a estudar bastante o Cruz Azul. E jogo a jogo, depois é jogo a jogo.

continua após a publicidade

Os desafios da Copa Intercontinental

Em novo formato, diferente daquele disputado pelo Rubro-Negro em 2019 e 2022, o campeão da Libertadores terá que jogar duas partidas para chegar à final da Copa Intercontinental, onde é esperado pelo vencedor europeu, o PSG nesta edição.

Calendário do Flamengo no torneio

10/12 - Flamengo x Cruz Azul

13/12 - Flamengo x Piramyds, do Egito (se vencer o Cruz Azul)

17/12 - Flamengo x PSG (se vencer Cruz Azul e Piramyds)

Ainda que o título brasileiro antecipado tenha melhorado o cenário para o Flamengo, o desgaste será um grande desafio. A emissora mexicana "TV Azteca" chegou a dizer que o Cruz-Azul tem "vantagem abismal" no duelo, por ter jogado 53 vezes no ano contra 75 do Rubro-Negro. Filipe Luís, porém, enxerga o seu time bem fisicamente para a competição.

— Eu acredito que o time está em forma esplêndida fisicamente. O nosso jogador que mais tem minutos, tirando o Rossi, é o Léo Pereira. E hoje (contra o Ceará) ele fez outro jogo de Seleção Brasileira. Simples assim. Sempre que dá para ajustar os minutos dos jogadores, eu faço. Então, eu acredito que eles chegam todos num grande momento. E ainda com a esperança de recuperar o Pedro para esse Mundial, que vai ser muito importante para a gente — falou.

Léo Pereira, recordista de jogos entre os jogadores de linha do Flamengo, abraça Samuel Lino após gol do atacante contra o Ceará (Foto: Mauro Silva / MyPhoto Press / Gazeta Press)

O caminho será árduo para chegar à final da Copa Intercontinental. Mas é claro que o confronto com o PSG já é o mais aguardado pelos torcedores rubro-negros. Para o técnico, o Flamengo pode acreditar na vitória em uma eventual decisão, por mais difícil que seja.

— Bom, eu gosto de falar muito claramente para os jogadores o que vai acontecer dentro do campo e, aqui na América, realmente, sempre ou quase sempre, o time (do Flamengo) que entra em campo é superior tecnicamente ao adversário. No Mundial, não. Afinal, todos sabemos que o Paris (Saint-Germain) é o melhor time do mundo, todos sabemos disso. Então, vou deixar isso muito claro para os jogadores, mas que, mesmo assim, dá para ganhar — analisou Filipe Luís.