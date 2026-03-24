Brasileirão terá algum jogo durante a Data Fifa? Confira!
Calendário da competição voltará na próxima semana
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O calendário da Série A do Campeonato Brasileiro foi paralisado devido à Data Fifa, mas dois clubes se preparam de olho em um compromisso. Athletico-PR e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (29), na Arena da Baixada, às 19h30, com objetivos diferentes na tabela.
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A partida foi marcada para o meio da Data Fifa por ser atrasada, válida pela quinta rodada. O encontro precisou ser remarcado por causa do calendário do Botafogo nas fases preliminares da Libertadores na segunda quinzena de fevereiro e primeira de março.
Enquanto o Furacão, atualmente com 13 jogos e este jogo a menos, buscará encostar na liderança e iniciar a caça ao Palmeiras, o Botafogo, por sua vez, com dois jogos a menos na tabela, visa respirar em meio à crise. O Glorioso, que será comandado pelo interino Rodrigo Bellão após a demissão de Martín Anselmi, abre a zona de rebaixamento com apenas seis pontos dos 18 que disputou.
O Brasileirão voltará normalmente na quarta-feira, 1/4, um dia após o fim do calendário de seleções, para duelos da nona rodada.
Veja a rodada do Brasileirão após a Data Fifa
Botafogo x Mirassol | quarta-feira (1/4), às 19h30
Internacional x São Paulo | quarta-feira (1/4), às 19h30
Bahia x Athletico-PR | quarta-feira (1/4), às 20h
Cruzeiro x Vitória | quarta-feira (1/4), às 20h
Coritiba x Vasco | quarta-feira (1/4), às 20h30
Fluminense x Corinthians | quarta-feira (1/4), às 21h30
Santos x Remo | quinta-feira (2/4), às 19h
Chapecoense x Atlético-MG | quinta-feira (2/4), às 19h
Palmeiras x Grêmio | quinta-feira (2/4), às 21h30
Bragantino x Flamengo | quinta-feira (2/4), às 21h30
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