Brasileirão terá algum jogo durante a Data Fifa? Confira!

O calendário da Série A do Campeonato Brasileiro foi paralisado devido à Data Fifa, mas dois clubes se preparam de olho em um compromisso. Athletico-PR e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (29), na Arena da Baixada, às 19h30, com objetivos diferentes na tabela.

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A partida foi marcada para o meio da Data Fifa por ser atrasada, válida pela quinta rodada. O encontro precisou ser remarcado por causa do calendário do Botafogo nas fases preliminares da Libertadores na segunda quinzena de fevereiro e primeira de março.

Enquanto o Furacão, atualmente com 13 jogos e este jogo a menos, buscará encostar na liderança e iniciar a caça ao Palmeiras, o Botafogo, por sua vez, com dois jogos a menos na tabela, visa respirar em meio à crise. O Glorioso, que será comandado pelo interino Rodrigo Bellão após a demissão de Martín Anselmi, abre a zona de rebaixamento com apenas seis pontos dos 18 que disputou.

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O Brasileirão voltará normalmente na quarta-feira, 1/4, um dia após o fim do calendário de seleções, para duelos da nona rodada.

Veja a rodada do Brasileirão após a Data Fifa

Botafogo x Mirassol | quarta-feira (1/4), às 19h30

Internacional x São Paulo | quarta-feira (1/4), às 19h30

Bahia x Athletico-PR | quarta-feira (1/4), às 20h

Cruzeiro x Vitória | quarta-feira (1/4), às 20h

Coritiba x Vasco | quarta-feira (1/4), às 20h30

Fluminense x Corinthians | quarta-feira (1/4), às 21h30

Santos x Remo | quinta-feira (2/4), às 19h

Chapecoense x Atlético-MG | quinta-feira (2/4), às 19h

Palmeiras x Grêmio | quinta-feira (2/4), às 21h30

Bragantino x Flamengo | quinta-feira (2/4), às 21h30

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