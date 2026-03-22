Botafogo demite o técnico Martín Anselmi

Fim da linha para Martín Anselmi no Botafogo. Mesmo com a vitória sobre o Red Bull Bragantino no último sábado (21) pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico argentino não suportou a sequência ruim de resultados, bem como as más atuações, e foi demitido do cargo.

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A trajetória de Martín Anselmi como técnico do Glorioso foi de 18 jogos. Neste período, acumulou sete vitórias, nove derrotas e dois empates.

No recorte recente, o Botafogo se vê em situação complicada no Campeonato Brasileiro, próximo à zona de rebaixamento, eliminado antes mesmo da fase de grupos da Libertadores e sem rumo quanto ao projeto. Chegaram reforços, mas que não tiveram tempo com o argentino. Já havia descontentamento por parte de John Textor, dono da SAF, que criticou o nível apresentado em campo. Inicialmente a diretoria do futebol contornou, mas a pressão derrubou o argentino.

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Martín Anselmi à beira do campo durante jogo entre Botafogo e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

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Veja a nota oficial do Botafogo sobre a demissão de Anselmi

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).

Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo.

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John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026.

Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo.

O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.

Anselmi no Botafogo

Martín Anselmi chegou ao Botafogo no início de fevereiro, contratado para tocar o projeto após a saída inesperada do técnico italiano Davide Ancelotti. O argentino, que teve o FC Porto, de Portugal, como último clube, impressionou com o trabalho nos primeiros momentos, mas logo desandou.

A marca do trabalho de Anselmi, além da dificuldade em apresentar alto nível, foi de um Botafogo confuso e com suas convicções para lá de criticadas. Muita produção, mas baixa efetividade.

Agora, o Botafogo vai ao mercado atrás de um novo comandante para a sequência da temporada. A equipe volta a campo no domingo (29), contra o Athletico-PR, fora de casa, pela quinta rodada do Brasileirão.

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