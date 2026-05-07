Bragantino faz seis no Blooming pela Sul-Americana; veja resultados do dia
Quatro partidas encerraram a quarta rodada da fase de grupos nesta quinta-feira (7)
- Matéria
- Mais Notícias
O Red Bull Bragantino goleou o Blooming-BOL por 6 a 0 nesta quinta-feira (7), no Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL), em jogo válido pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Rodriguinho (duas vezes), Gustavo Neves, Eduardo Sasha, Gustavo Marques e Fernando fizeram os gols da vitória.
Relacionadas
- Flamengo
Entenda revolta da torcida do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo
Flamengo07/05/2026
- Futebol Nacional
Mirassol vence a LDU e vira líder na Libertadores; veja resultados do dia
Futebol Nacional07/05/2026
- São Paulo
São Paulo e O’Higgins empatam sem gols pela Sul-Americana; dê suas notas
São Paulo07/05/2026
➡️ Mirassol vence a LDU e vira líder na Libertadores; veja resultados do dia
Com o resultado, o Massa Bruta chega aos seis pontos e ocupa a segunda colocação da chave, atrás do líder River Plate, com 10 pontos. O Carabobo-VEN está em terceiro, também com seis pontos, e o Blooming é o lanterna com apenas um ponto somado.
Ainda em busca da classificação, o Bragantino enfrenta o River Plate no Monumental de Ñúnez na próxima rodada da Sul-Americana. Depois, encerra a fase de grupos em casa, diante do Carabobo. Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Outros resultados da Sul-Americana nesta quinta-feira (7)
Grupo C
Boston River-URU 2 x 4 Millonarios-COL
O'Higgins-CHI 0 x 0 São Paulo
Grupo H
Carabobo-VEN 1 x 2 River Plate-ARG
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias