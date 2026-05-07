Bragantino faz seis no Blooming pela Sul-Americana; veja resultados do dia

O Red Bull Bragantino goleou o Blooming-BOL por 6 a 0 nesta quinta-feira (7), no Estádio Ramon Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL), em jogo válido pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Rodriguinho (duas vezes), Gustavo Neves, Eduardo Sasha, Gustavo Marques e Fernando fizeram os gols da vitória.

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Com o resultado, o Massa Bruta chega aos seis pontos e ocupa a segunda colocação da chave, atrás do líder River Plate, com 10 pontos. O Carabobo-VEN está em terceiro, também com seis pontos, e o Blooming é o lanterna com apenas um ponto somado.

Ainda em busca da classificação, o Bragantino enfrenta o River Plate no Monumental de Ñúnez na próxima rodada da Sul-Americana. Depois, encerra a fase de grupos em casa, diante do Carabobo. Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

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Outros resultados da Sul-Americana nesta quinta-feira (7)

Grupo C

Boston River-URU 2 x 4 Millonarios-COL

O'Higgins-CHI 0 x 0 São Paulo

Grupo H

Carabobo-VEN 1 x 2 River Plate-ARG

Fernando comemora gol pelo Red Bull Bragantino diante do Blooming pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Divulgação / Red Bull Bragantino)

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