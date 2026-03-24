TJD define punição para Cruzeiro e Atlético-MG por pancadaria em clássico

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) definiu nesta terça-feira (24) a punição para Cruzeiro e Atlético-MG pela pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro. Não foi necessário julgamento porque os dois clubes entraram em acordo.

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A decisão foi suspender os 25 atletas envolvidos na briga por quarto partidas, além de uma multa de R$ 400 mil para cada clube. Os valores deverão ser destinados à campanha Abrace Minas - Recomeço, do SERVAS, em apoio à população da Zona da Mata.

Apesar de não terem sido expulsos na pancadaria que ocorreu no Mineirão, o volante Lucas Silva e o zagueiro Vitor Hugo também foram punidos.

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Assim como era esperado, as suspensões dos jogadores serão válidas apenas para competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Sendo assim, ficam restritas ao Campeonato Mineiro.

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Cruzeiro e Atlético-MG entraram em acordo por meio de um Termo de Transação Disciplinar Desportiva, que permite que o caso seja encerrado sem um julgamento.

Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

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Confira lista de jogadores punidos pela confusão em Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro

Christian

Matheus Henrique

Lucas Romero

Gerson

Fabrício Bruno

Kaio Jorge

Lucas Silva

Walace

Cássio

Kauã Prates

Fagner

Lucas Villalba

João Marcelo

Atlético

1 . Everson 2 . Alan Franco 3 . Alan Minda 4 . Ruan Tressoldi 5 . Vitor Hugo 6 . Lyanco 7 . Junior Alonso 8 . Hulk 9 . Ângelo Preciado 10 . Renan Lodi 11 . Gabriel Delfim 12 . Mateo Cassierra

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