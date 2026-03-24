TJD define punição para Cruzeiro e Atlético-MG por pancadaria em clássico
As duas equipes foram multadas e os jogadores suspensos
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O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) definiu nesta terça-feira (24) a punição para Cruzeiro e Atlético-MG pela pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro. Não foi necessário julgamento porque os dois clubes entraram em acordo.
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A decisão foi suspender os 25 atletas envolvidos na briga por quarto partidas, além de uma multa de R$ 400 mil para cada clube. Os valores deverão ser destinados à campanha Abrace Minas - Recomeço, do SERVAS, em apoio à população da Zona da Mata.
Apesar de não terem sido expulsos na pancadaria que ocorreu no Mineirão, o volante Lucas Silva e o zagueiro Vitor Hugo também foram punidos.
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Assim como era esperado, as suspensões dos jogadores serão válidas apenas para competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Sendo assim, ficam restritas ao Campeonato Mineiro.
Cruzeiro e Atlético-MG entraram em acordo por meio de um Termo de Transação Disciplinar Desportiva, que permite que o caso seja encerrado sem um julgamento.
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Confira lista de jogadores punidos pela confusão em Cruzeiro x Atlético-MG
Cruzeiro
- Christian
- Matheus Henrique
- Lucas Romero
- Gerson
- Fabrício Bruno
- Kaio Jorge
- Lucas Silva
- Walace
- Cássio
- Kauã Prates
- Fagner
- Lucas Villalba
- João Marcelo
Atlético
- Everson
- Alan Franco
- Alan Minda
- Ruan Tressoldi
- Vitor Hugo
- Lyanco
- Junior Alonso
- Hulk
- Ângelo Preciado
- Renan Lodi
- Gabriel Delfim
- Mateo Cassierra
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