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TJD define punição para Cruzeiro e Atlético-MG por pancadaria em clássico

As duas equipes foram multadas e os jogadores suspensos

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/03/2026
15:04
Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro
imagem cameraConfusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
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O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) definiu nesta terça-feira (24) a punição para Cruzeiro Atlético-MG pela pancadaria generalizada na final do Campeonato Mineiro. Não foi necessário julgamento porque os dois clubes entraram em acordo.

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A decisão foi suspender os 25 atletas envolvidos na briga por quarto partidas, além de uma multa de R$ 400 mil para cada clube. Os valores deverão ser destinados à campanha Abrace Minas - Recomeço, do SERVAS, em apoio à população da Zona da Mata.

Apesar de não terem sido expulsos na pancadaria que ocorreu no Mineirão, o volante Lucas Silva e o zagueiro Vitor Hugo também foram punidos.

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Assim como era esperado, as suspensões dos jogadores serão válidas apenas para competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Sendo assim, ficam restritas ao Campeonato Mineiro.

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Cruzeiro e Atlético-MG entraram em acordo por meio de um Termo de Transação Disciplinar Desportiva, que permite que o caso seja encerrado sem um julgamento.

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Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro
Confusao entre jogadores do Cruzeiro e Atletico MG, durante jogo da final do Campeonato Mineiro (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

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Confira lista de jogadores punidos pela confusão em Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro 

  • Christian
  • Matheus Henrique
  • Lucas Romero
  • Gerson
  • Fabrício Bruno
  • Kaio Jorge
  • Lucas Silva
  • Walace
  • Cássio
  • Kauã Prates
  • Fagner
  • Lucas Villalba
  • João Marcelo

Atlético 

    1.
  1. Everson
    2. 2.
  2. Alan Franco
    3. 3.
  3. Alan Minda
    4. 4.
  4. Ruan Tressoldi
    5. 5.
  5. Vitor Hugo
    6. 6.
  6. Lyanco
    7. 7.
  7. Junior Alonso
    8. 8.
  8. Hulk
    9. 9.
  9. Ângelo Preciado
    10. 10.
  10. Renan Lodi
    11. 11.
  11. Gabriel Delfim
    12. 12.
  12. Mateo Cassierra

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