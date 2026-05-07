W.O.? Entenda prováveis punições ao Independiente Medellín por confusão contra o Flamengo

A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra, mas não há data definida para o julgamento.

continua após a publicidade

➡️ Fogo, invasão, faixas… Veja as imagens da confusão em Medellín x Flamengo

Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.

O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses:

continua após a publicidade

a. Invadir ou tentar invadir o campo de jogo; b. Lançar objetos; c. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico. d. Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares; e. Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa; f. Causar danos; g. Não respeitar a entoação dos hinos nacionais; h. Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers; i. Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto; j. Quando entrarem no estádio com itens proibidos, conforme definido no regulamento de segurança da CONMEBOL. k. Quando cuspirem em jogadores, oficiais ou árbitros. l. Qualquer outra violação da ordem ou da disciplina que possa ocorrer no estádio ou em suas imediações antes, durante ou depois de uma partida.

➡️ Jogo do Flamengo pela Libertadores é interrompido após confusão e protestos na Colômbia: 'Desesperador'

Antes mesmo desta quinta-feira (7), as autoridades de Medellín recomendaram que a partida contra o Flamengo fosse disputada com os portões fechados, uma vez que os protestos já estavam marcados. No entanto, o clube mandante insistiu na liberação do público e conseguiu autorização para abrir o estádio aos torcedores. A informação foi publicada, inicialmente, pela "Espn", e confirmada pela reportagem do Lance!.

Desta forma, o provável é que o Órgão Disciplinar da Conmebol considere o Independiente Medellín como responsável pelo cancelamento da partida. Neste cenário, o artigo 24 do Código Disciplinar determina que o resultado considerado será de 3 a 0 para a equipe adversária, ou seja, vitória do Flamengo.

continua após a publicidade

"Quando uma equipe for responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida, a sanção será a determinação do placar final da partida. O resultado será considerado 3 a 0 a favor da equipe adversária no futebol de campo", diz trecho do regulamento.

Além disso, o Independiente Medellín provavelmente será punido por não garantir a segurança do local de jogo. Neste caso, as possíveis punições estão previstas no artigo 6 do Código Disciplinar. Além de multa mínima de USS$ 100 mil (R$ 500 mil), as sanções apliváveis pelo Órgão Disciplinar da Conmebol são:

a. Obrigação de jogar um ou vários jogos a portas fechadas ou com um número limitado de espectadores;

b. Fechamento parcial do estádio;

c. Proibição de disputar um ou vários jogos num determinado estádio;

d. Obrigação de disputar um ou mais jogos em campo neutro;

e. Obrigação de disputar um ou mais jogos em um terceiro país;

f. Anulação do resultado de uma partida;

g. Determinação do resultado de uma partida;

h. Repetição do jogo;

i. Proibição de venda e/ou compra de entradas;

j. Redução de pontos;

k. Retirada ou cancelamento de licença;

l. Desclassificação de competições em andamento e/ou exclusão de competições futuras;

m. Implementação de um plano de prevenção;

n. Retenção de ingressos em competições da CONMEBOL;

o. Proibição de inscrição de novos jogadores em competições da CONMEBOL;

p. Restrição ao número de jogadores que um clube pode inscrever para participar de competições da CONMEBOL.

q. Proibição de entrada de espectadores no estádio em jogos fora de casa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

ogadores de Flamengo e Independiente Medellín em campo durante partida paralisada da Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

O protesto dos torcedores do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (COL) nesta quinta-feira (7) foi paralisado logo nos primeiros minutos devido aos protestos da torcida contra a má fase da equipe colombiana. No Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Um jornalista, inclusive, foi atingido. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes.

O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.