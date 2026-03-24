O lateral-esquerdo Márcio Azevedo anunciou a aposentadoria do futebol nesta terça-feira (24). Com passagens no Brasil por Athletico-PR, Botafogo, Juventude e Fortaleza, o agora ex-jogador encerrou a carreira aos 39 anos. Seu último clube foi a Desportiva Guarabira, time de sua cidade natal, na Paraíba, que disputou a segunda divisão do Estadual em 2025.

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"Encerro minha carreira com o coração cheio de gratidão. Vivi momentos incríveis no futebol, conquistei títulos importantes e fiz amizades que levarei para a vida toda. Foi um período de muito trabalho e dedicação, e tenho orgulho de tudo que construí dentro de campo", disse Márcio Azevedo.

Antes de chegar à Desportiva Guarabira, Márcio Azevedo havia atuado apenas em 2023, pelo ABC. O paraibano também jogou no exterior, onde passou por Metalist e Shakhtar, ambos da Ucrânia, e pelo PAOK, da Grécia.

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Márcio Azevedo tem um currículo recheado de títulos: foi bicampeão da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e da Copa do Brasil (2019) com o Athletico-PR, além de conquistar uma Taça Rio com o Botafogo.

Márcio Azevedo azevedo teve boa passagem pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Já fora do Brasil, foi bicampeão do Campeonato Ucraniano, tricampeão da Taça da Ucrânia e campeão da Supertaça da Ucrânia, todos os títulos pelo Shakhtar. Além disso, também conquistou a Copa da Grécia pelo PAOK.

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Apesar de se aposentar como jogador, Márcio Azevedo vai seguir ligado ao futebol. A partir de agora, ele se torna agente de atletas e irá auxiliar no desenvolvimento da carreira de novos talentos.

"É um novo desafio que encaro com muito entusiasmo. O futebol me deu tudo, e agora quero retribuir ajudando jovens jogadores a trilharem um caminho sólido, com orientação e suporte dentro e fora de campo. Quero passar um pouco da minha experiência e contribuir para que eles tomem as melhores decisões na carreira", afirmou Márcio Azevedo.

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